На компанію Ілона Маска подали до суду через жорстоке поводження з мавпами

Захисники прав тварин подали до суду на засновану бізнесменом Ілоном Маском компанію Neuralink, звинувативши її у жорстокому поводженні з мавпами та у «піддаванні каліцтву» їхнього мозку.

Як повідомляє видання Metro, група The Physicians Committee for Responsible Medicine («Комітет лікарів з відповідальної медицини»), стверджує, що протягом багатьох років у рамках жахливих експериментів мавпи зазнавали «надзвичайних страждань». 15 з 23 тварин померли.

Neuralink, як відомо, прагне створити мозкові імплантати, які могли б лікувати або зупиняти нейродегенеративні захворювання — як хвороба Альцгеймера. Поки що проводяться експерименти на тваринах. Минулого року, наприклад, Neuralink опублікувала відео, в якому мавпа, в мозок якої вживили мікрочип, грає у відеогру «Понг» без джойстика або інших аксесуарів для геймінгу — користуючись лише однією «силою думки».

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