28.28 / 28.94 32.02 / 32.85
Київ: +4
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

На компанію Ілона Маска подали до суду через жорстоке поводження з мавпами

13:47 14 лютого 2022
Мавпа

Захисники прав тварин подали до суду на засновану бізнесменом Ілоном Маском компанію Neuralink, звинувативши її у жорстокому поводженні з мавпами та у «піддаванні каліцтву» їхнього мозку.

Як повідомляє видання Metro, група The Physicians Committee for Responsible Medicine («Комітет лікарів з відповідальної медицини»), стверджує, що протягом багатьох років у рамках жахливих експериментів мавпи зазнавали «надзвичайних страждань». 15 з 23 тварин померли.

Neuralink, як відомо, прагне створити мозкові імплантати, які могли б лікувати або зупиняти нейродегенеративні захворювання — як хвороба Альцгеймера. Поки що проводяться експерименти на тваринах. Минулого року, наприклад, Neuralink опублікувала відео, в якому мавпа, в мозок якої вживили мікрочип, грає у відеогру «Понг» без джойстика або інших аксесуарів для геймінгу — користуючись лише однією «силою думки».

Раніше «ФАКТИ» писали — SpaceX втратила 40 із 49 нових супутників Starlink через геомагнітну бурю.

76

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Рецепт салату

Просто і божественно смачно: рецепт салату, який на столі розмітають найпершим

Путін

Стане початком кінця ери Путіна: у Швеції прокоментували можливе вторгнення РФ в Україну

Дан Балан

Dan Balan заспівав на сцені з мамою-красунею і зал разом із Monatik заплакав від захоплення: «Люблю!»

анна трінчер

«Навіщо так негарно себе вдягати»: Анну Трінчер після повернення на сцену захейтили через надто відверте вбрання

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.