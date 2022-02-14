Операція «Золота сфера»: стали відомі подробиці майбутньої коронації принца Чарльза та Камілли

У британську пресу проникли плани майбутньої коронації принца Чарльза та його дружини Камілли, якій правляча королева Єлизавета II дала свій дозвіл носити титул королеви-консорт. Операція розробляється під кодовою назвою «Золота сфера». Як повідомляє видання Daily Mail, коронація Чарльза стане спрощеною версією пишної тригодинної церемонії коронації його матері, яка відбулася 2 червня 1953 року й коштувала 1,57 мільйона фунтів стерлінгів. Сьогодні ця сума еквівалентна 46 мільйонам фунтів стерлінгів.

Церемонія коронації Чарльза та Камілли буде дешевшою і коротшою. Число запрошених гостей буде скорочено більш ніж на три чверті та становитиме максимум дві тисячі осіб. При цьому, як повідомляється, майбутній король подбає про те, щоб на заході були більшою мірою представлені різні громадські групи та конфесії.

Коли нові король та королева вітатимуть публіку на балконі Букінгемського палацу, компанію їм складуть лише спадкоємець престолу принц Вільям, його дружина Кейт Міддлтон та троє їхніх дітей. Свого молодшого сина принца Гаррі Чарльз швидше за все запрошувати не стане, бо давно мріє скоротити офіційний склад королівської сім'ї.

Єлизавета II була коронована одна. Її чоловік принц Філіп лише був присутній на церемонії. Так що остання «подвійна» коронація відбулася в 1937 році — за участю батьків Єлизавети II — короля Георга VI та його дружини королеви-консорт Єлизавети, що носила у дівиці прізвище Боуз-Лайон.

Раніше повідомлялося, що дружина принца Чарльза Камілла отримає корону королеви-матері зі знаменитим діамантом Кохінор.

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