Дружина принца Чарльза Камілла отримає корону королеви-матері зі знаменитим діамантом «Кохінор»

Дружина принца Чарльза Камілла, якій королева Єлизавета II у день свого Платинового ювілею дала дозвіл носити в майбутньому титул королеви-консорт, отримає одну з найвідоміших коштовностей із британської скарбниці.

Як повідомляє видання Daily Mail, Каміллі дістанеться корона королеви-матері Єлизавети (у дівоцтві Боуз-Лайон). У цій короні Єлизавета була коронована разом зі своїм чоловіком Георгом VI 12 травня 1937 року. Корона для королеви-консорт була виготовлена з платини спеціально для цього випадку. Її прикрашали 2800 діамантів та вінчав знаменитий алмаз «Кохінор» («Гора світла»). Індійський алмаз вагою 105,6 карата потрапив до Британії в середині XIX століття як подарунок для королеви Вікторії.

У корону королеви-матері вставлений ще один великий діамант, подарований королеві Вікторії в 1856 султаном Абдул-Меджідом, правителем Османської імперії, на знак подяки за підтримку Великобританії під час Кримської війни.

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