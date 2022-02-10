Принц Гаррі заявив, що продовжить справу своєї матері Діани — після того, як стало відомо, що його мачуха Камілла отримає титул королеви

Принц Гаррі вперше з'явився на публіці після того, як його бабуся королева Єлизавета в день 70-річного ювілею свого правління оголосила своє бажання, щоб дружина принца Чарльза Камілла в майбутньому стала королевою-консорт. Гаррі, який так публічно і не привітав Єлизавету II, не коментував це її рішення, хоча, за чутками, незадоволений тим, що така честь буде надана жінці, яка розбила шлюб його батьків.

Як повідомляє видання Daily Mail, принц зі свого каліфорнійського особняка провів відеозустріч з британським регбістом Гаретом Томасом, колишнім капітаном збірної Уельсу, який кілька років тому відкрито заявив про свій ВІЛ-позитивний статус.

Герцог Сассекський у розмові з Томасом закликав британців складати тести на вірус імунодефіциту людини. І заявив, що продовжить незакінчену справу своєї покійної матері принцеси Діани. За його словами, він, як і Діана, боротиметься з упередженнями проти хворих на СНІД.

Раніше, як писали «ФАКТИ», брат Меган Маркл попередив принца Гаррі, що той буде наступним на її «дошці для нарізання».

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