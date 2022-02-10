27.80 / 28.02 31.69 / 32.04
Київ: +6
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Принц Гаррі заявив, що продовжить справу своєї матері Діани — після того, як стало відомо, що його мачуха Камілла отримає титул королеви

13:16 10 лютого 2022
Принц Гаррі

Принц Гаррі вперше з'явився на публіці після того, як його бабуся королева Єлизавета в день 70-річного ювілею свого правління оголосила своє бажання, щоб дружина принца Чарльза Камілла в майбутньому стала королевою-консорт. Гаррі, який так публічно і не привітав Єлизавету II, не коментував це її рішення, хоча, за чутками, незадоволений тим, що така честь буде надана жінці, яка розбила шлюб його батьків.

Як повідомляє видання Daily Mail, принц зі свого каліфорнійського особняка провів відеозустріч з британським регбістом Гаретом Томасом, колишнім капітаном збірної Уельсу, який кілька років тому відкрито заявив про свій ВІЛ-позитивний статус.

Герцог Сассекський у розмові з Томасом закликав британців складати тести на вірус імунодефіциту людини. І заявив, що продовжить незакінчену справу своєї покійної матері принцеси Діани. За його словами, він, як і Діана, боротиметься з упередженнями проти хворих на СНІД.

Раніше, як писали «ФАКТИ», брат Меган Маркл попередив принца Гаррі, що той буде наступним на її «дошці для нарізання».

108

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

салат

Легкий та ситний овочевий салат без майонезу від Людмили Борщ: готується на «раз-два», особливо якщо гості вже на порозі

Архіп

«Помста» Ігоря Ніколаєва: син Наташі Корольової стає все більш схожим на її першого чоловіка

Ірина Сопонару

Народжують по молодості та по дурості: Ірина Сопонару розповіла, що зробить, якщо «не вдасться» завагітніти

Артемій Рябчук

У ДБР прокоментували «самогубство» стрільця з Дніпра

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.