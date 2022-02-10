Онука королеви Єлизавети принцеса Євгенія відсвяткувала перший день народження сина — та показала його нові фото

Онука британської королеви Єлизавети принцеса Євгенія та її чоловік Джек Бруксбенк відсвяткували 9 лютого день народження свого сина Августа Філіпа Хоука Бруксбенка. Хлопчику виповнився рік.

«Вітаємо нашого маленького героя Огі з першим днем народження», — написала 31-річна принцеса Йоркська, молодша дочка опального принца Ендрю, якого звинувачують у сексуальному насильстві. Вона назвала дитину «особливою душею», яка все довкола висвітлює своєю посмішкою.

Євгенія також поділилася двома фотографіями в Instagram, на яких, щоправда, обличчя дитини не видно. На одному з фото вони сфотографовані усією родиною на тлі засніжених гір.

Євгенія та бізнесмен Джек одружилися у 2018 році.

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