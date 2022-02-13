Президента ФРН Штайнмаєра переобрано на другий термін

Президент Німеччини, де минулого року пройшли парламентські вибори, Франк-Вальтер Штайнмаєр переобраний на другий термін. За його кандидатуру проголосувала переважна кількість членів Федеральних зборів, які збираються спеціально для виборів глави держави. На підтримку політика було віддано 1045 із 1425 поданих та визнаних дійсними голосів, 86 членів зборів утрималися, повідомляє Deutsche Welle.

66-річний Штайнмайєр здобув перемогу вже в першому турі, його підтримували всі найбільші політичні сили — Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), «Союз 90/"зелені» та Вільна демократична партія (СвДП), а також консервативний блок ХДС/ХСС. Всі ці партії мають більшість у Федеральних зборах.

Федеральні збори, які скликаються виключно для того, щоб обрати нового президента, складаються на одну половину з депутатів бундестагу, а на другу — з виборців, відряджених до Берліна усіма 16 земельними парламентами (ландтагами). Це можуть бути як місцеві депутати та політики локального рівня, так і відомі люди з інших галузей: громадські діячі, спортсмени, музиканти та ін. Цього року у голосуванні у Федеральних зборах взяли участь 1472 вибірники.

Крім Штайнмаєра у виборах взяли участь ще три кандидати: медик з Майнца Герхард Траберт, якого висунула Ліва партія, економіст Макс Отте від «Альтернативи для Німеччини» та астрофізик Штефані Гебауер від партії «Вільні виборці».

Як писали «ФАКТИ», 8 грудня в Німеччині було приведено до присяги новий уряд, до складу якого увійшли представники трьох політичних сил — Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), Вільна демократична партія (ВДП) та «Союз-90/Зелені». Німці називають такий політичний альянс «світлофором», виходячи з основних партійних кольорів — жовтого (СДПН), червоного (СвДП) та зеленого.

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