Замість Ангели Меркель: новим канцлером Німеччини став Олаф Шольц

У середу, 8 грудня, у Німеччині було приведено до присяги новий уряд, до складу якого увійшли представники трьох політичних сил — Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), Вільна демократична партія (ВДП) та «Союз-90/Зелені». Німці називають такий політичний альянс «світлофором», виходячи з основних партійних кольорів — жовтого (СДПН), червоного (ВДП) та зеленого.

Коаліційну угоду було підписано остаточно 7 грудня. Документ, який насилу вмістився на 177 сторінках, включає не лише відносини між партіями, а й стратегію розвитку Німеччини, яку має намір проводити новий уряд. І ця програма викликає неабиякий інтерес не тільки у німців, а й у всіх європейців.

Кабінет міністрів Олафа Шольца (саме лідер СДПН став федеральним канцлером) планує збільшити державні інвестиції в зелені технології та цифровізацію, а також з 2023 року повернутися до стратегії, відомої як «чорний нуль» (schwarze Null), за якої заплановані витрати фінансуються не за рахунок нових кредитів, а виключно у вигляді бюджетних доходів. Крім того, уряд ФРН має намір надати безвізовий в'їзд до країни для росіян, молодших 25 років, спростити отримання подвійного громадянства та процедуру отримання притулку та посвідки на проживання. «Зелені» домоглися також внесення до коаліційної угоди пункту про легалізацію в Німеччині марихуани.

В уряд Шольца входять 17 осіб, включно з самим канцлером. Це на одного міністра більше, ніж було в роки правління Ангели Меркель. Один портфель додався після того, як сферу будівництва житла вирішили підпорядкувати окремому міністерству. Досі за неї відповідало МВС.

У кабінеті міністрів вісім жінок — рекордна кількість за всю історію Німеччини. Зокрема, вперше жінка очолила МВС. Ця посада дісталася 51-річній Ненсі Фезер. На чолі Міністерства оборони також поставлено жінку — 56-річну Крістіну Ламбрехт. Керуватиме роботою МЗС 40-річна Анналена Бербок.

Уряд Шольца, за німецькими мірками, молодий. Середній вік «світлофора» — 50,4 року. Наймолодші — Бербок та міністр у справах сім'ї Анне Шпігель. Обом по 40 років. Канцлер — найстарший серед своїх міністрів. Шольцу 63 роки.

Нагадаємо, на церемонії проводів Ангели Меркель з посади канцлера військовий оркестр зіграв хіт її молодості.

Фото з відкритих джерел

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