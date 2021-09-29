Вибори в Німеччині: хто буде після Меркель

У неділю, 26 вересня, в Німеччині відбулися парламентські вибори. Консервативний блок ХДС/ХСС, що перебував при владі останні 16 років, отримав підтримку 24,1% виборців, що є найгіршим для нього результатом з 1949 року! Соратників Ангели Меркель обійшла Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), яка набрала найбільше голосів — 25,7%. Однак цього явно замало для того, щоб вона змогла сама сформувати новий уряд.

Тепер в Німеччині починається боротьба за створення коаліції. У Бундестаг, крім ХДС/ХСС та СДПН, пройшли наступні партії: «Союз 90/Зелені» (третій результат — 14,8%), ліберальна Вільна демократична партія (ВДП) посіла четверте місце (11,5%), популісти «Альтернатива для Німеччини» (АдН) з показником 10,3%.

З популістами вступати в коаліцію не стане жодна з політичних сил, представлених у Бундестазі. Виключена також можливість формування так званої «широкої коаліції», коли портфелі в кабінеті міністрів ділять між собою ХДС/ХСС і СДПН. Про це твердо заявили лідери цих головних політичних сил країни Армін Лашет і Олаф Шольц.

Тому комбінацій не так вже й багато, і всі вони впираються в «зелених» на чолі з Анналеною Бербок і лібералів, лідером яких є Крістіан Лінднер. Вони миттєво оцінили ситуацію та вже розпочали переговори, що стало несподіванкою для Лашета і Шольца. Традиційно партії, які посіли на виборах місця нижче першого і другого, терпляче чекають пропозицій від тих, хто отримав більшість голосів.

Зараз в Німеччині склалася цікава ситуація. Хто стане новим канцлером — Лашет або Шольц — залежить тепер виключно від Бербок і Лінднера, при цьому ні лідер «зелених», ні лідер лібералів самі очолити новий уряд не можуть.

Німецькі ЗМІ вважають найбільш ймовірним створення коаліції «світлофор». Таку назву вона отримала завдяки кольорам, з якими у виборців асоціюються політичні партії: червоний з СДПН, жовтий з ВДП, зелений з «зеленими». В цьому випадку наступником Ангели Меркель стане Олаф Шольц.

Але Арміна Лашета та блок ХДС/ХСС рано скидати з рахунку. Цілком ймовірно, що Бербок і Лінднер зможуть виторгувати для себе більш важливі посади й вигідні пункти коаліційної угоди, сівши за стіл переговорів з консерваторами. І тоді буде сформована «Ямайка» — коаліція, в якій головним кольором буде чорний (ХДС/ХСС).

Успіх лібералів і «зелених» — заслуга молодих виборців Німеччини. Обидві партії виступають за проведення реформ, прискорення темпів цифровізації країни, проведення більш жорсткої політики стосовно Росії, включно з забороною на експлуатацію «Північного потоку-2».

Однак у цих партій є і суттєві суперечності — переважно у сфері економіки. Ліберали категорично проти підвищення податків, в тому числі для багатих. «Зелені» зробили це одною з головних своїх передвиборчих обіцянок. При цьому обидві партії претендують на те, щоб поставити на чолі Міністерства фінансів свого представника.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що разом з Ангелою Меркель минає ціла епоха не тільки в житті Німеччини, а й усього світу. Адже з 2004-го по 2017 рік Ангела Меркель 12 разів ставала найвпливовішою жінкою у світі за версією американського журналу Forbes. У 2006-му і 2007 роках журнал Time включав її до списку 100 найвпливовіших людей планети, а у 2015-му визнав пані Меркель «Людиною року» та назвав найсильнішим лідером в Європі.

Фото https://ua.depositphotos.com/

131

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter