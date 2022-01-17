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Слідом за Меган Маркл і принцом Гаррі: принцеса Євгенія запускає власний подкаст

13:26 17 січня 2022
Принцеса Євгенія

Онука королеви Єлизавети II принцеса Йоркська Євгенія, молодша дочка в позбавленого всіх військових звань і королівських патронатів принца Ендрю, оголосила про запуск власного подкасту. 33-річна Євгенія зробила це у рамках співпраці з фондом The Anti-Slavery Collective, який бореться із сучасним рабством та торгівлею людьми.

Як повідомляє видання Daily Mail, перший випуск був записаний у Фрогмор-котеджі — будинку, де зараз проживає сім'я принцеси. До свого від'їзду в США там мешкав кузен Євгенії принц Гаррі зі своєю дружиною Меган Маркл. У запису брала участь також близька подруга Євгенії — Джулія де Буанвіль.

Наприкінці 2020 року стало відомо, що Гаррі та Меган уклали контракт на 25 мільйонів доларів з сервісом потокового аудіо Spotify, запустивши власний подкаст Archewell Audio. Передбачалося, що пара створюватиме і вестиме програми, які «підіймають настрій і розважають аудиторію по всьому світу». Проте досі вийшов лише один-єдиний 35-хвилинний випуск, присвячений Різдву 2020 року. Більше від Гаррі та Меган в ефір нічого не надходило — за що їх неодноразово жорстко критикували в мережі.

Раніше, як писали «ФАКТИ», принцеса Євгенія поділилася першим фото із хрестин свого сина.

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