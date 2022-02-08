Брат Меган Маркл попередив принца Гаррі, що той буде наступним на її «дошці для нарізання»

Єдинокровний брат Меган Маркл Томас Маркл-молодший, який зараз є учасником австралійського реаліті-телешоу Celebrity Big Brother, розповів в ефірі телепрограми про свою молодшу сестру. Як пише видання The Sun, 55-річний Томас заявив, що колись вони з нею були близькі, але «гроші її змінили» і «слава вдарила в голову» — після того, як вона поїхала працювати в Канаду, де знімалася у серіалі «Форс -мажори». Він також не має уявлення, як їй вдалося отримати в чоловіки принца. І, на його думку, Гаррі стане «наступним на її дошці для нарізання».

Маркл-молодший сказав, що його сестра була «холодна», відправивши своєму першому чоловікові, продюсеру Тревору Енгельсону, обручку поштою, зажадавши розлучення. І застеріг принца Гаррі.

«Тревор дбав про неї, він обожнював її, а вона витерла об нього ноги та кинула. Так швидко… Але, знаєте, Гаррі наступний. Гаррі — наступний на дошці для нарізання. Єдина різниця між зараз і потім — те, що на всіх фото „до“ на його обличчі посмішка. На тих, що „після“ її не буде», — висловився містер Маркл.

Томас Маркл-молодший

Томас раніше говорив, що Меган вдалося увійти в королівську сім'ю лише завдяки їхньому спільному батькові Томасу Марклу-старшому, який оплатив її освіту, що дозволило їй зробити кар'єру. З батьком Меган, як відомо, перебуває у ворожих стосунках з 2018 року.

Томас-молодший також сказав, що його не запрошували на весілля Меган та Гаррі, яке він називав «фальшивою казкою».

Тим часом 76-річний Томас Маркл-старший публічно привітав з Платиновим ювілеєм королеву Єлизавету — чого досі не зробили Меган та Гаррі. Американець побажав Її Величності міцного здоров'я на багато років.

Раніше «ФАКТИ» писали — У першого чоловіка Меган Маркл народилася друга дитина.

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