У першого чоловіка Меган Маркл народилася друга дитина

Перший чоловік герцогині Сасекської Меган Маркл, 44-річний голлівудський продюсер Тревор Енгельсон, став батьком удруге. Його 34-річна дружина Трейсі Керленд народила дівчинку, яку назвали Сієнною Лі. До речі, ім'ям Сієнна назвала свою доньку, яка народилася 18 вересня, принцеса Йоркська Беатріс — кузина другого чоловіка Меган принца Гаррі.

Енгельсон і Керленд вже мають 15-місячну доньку Форд Грейс. Батько двох дочок назвав себе «найщасливішою людиною у світі».

Тревор та колишня американська актриса Меган заручилися у 2010 році після шести років роману. У 2011 році вони зіграли весілля, але вже через півтора року розлучилися з ініціативи Маркл, кар'єра якого на той час почала успішно розвиватися. Обручку актриса, яка переїхала на знімання до Канади, повернула Тревору поштою. Енгельсон (продюсер фільму «Пам'ятай мене» з Робертом Паттінсоном у головній ролі та Меган Маркл — в епізодичній), як стверджував королівський біограф Ендрю Мортон, був ображений на дружину і відчував себе «шматком бруду, що пристав до підошви її черевика». Однак він ніколи не висловлювався про їхні стосунки публічно.

У червні 2018 року, через два тижні після весілля Меган та принца Гаррі, Тревор зробив пропозицію дієтологу Трейсі — дочці банкіра-мультимільйонера. У травні 2019 року, коли у Меган народився її первісток Арчі, Енгельсон одружився вдруге.

Друга дитина Меган і Гаррі, дочка Лілібет, народилася п'ять місяців тому — 4 червня.

Раніше «ФАКТИ» писали — «Нехай грає в кіно, а не в політику»: республіканці в США закликають королеву Єлизавету позбавити Меган Маркл титулу.

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