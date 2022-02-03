У Москві поховали сценариста та режисера Віктора Мережка, який помер на 85-му році життя .

Як пише «КП», на прощання з народним артистом прийшло близько ста людей, половина з яких — журналісти. Церемонія проходила у Будинку кіно. Серед тих, хто прийшов попрощатися з Мережком, були Аркадій Інін, Нікас Сафронов, Євгенія Герасимова.

Віктор Мережко помер через ускладнення, спричинені ковідом. Він захворів у грудні минулого року, але тоді всі вирішили, що це застуда.

Перед Новим роком йому погіршало — режисер почав задихатися, але до лікарів не звертався. Лише 10 січня йому зробили комп'ютерну томографію, яка показала майже повну поразку легень. Він потрапив у реанімацію і нібито почав почуватися краще, та незабаром у нього відмовила нога. Режисерові зробили операцію. Проте медикам урятувати його не вдалося.

Видання зазначає, що люди, які прийшли попрощатися з Віктором Мережком, так обговорювали його смерть: «а якби щепився — то може й вижив…», «а якби вчасно пішов до лікаря — то може й вижив…», «ніхто тепер не знає, як було б краще…», «як шкода, йому жити і жити…».

Віктора Мережка поховали у Москві на Троєкурівському цвинтарі поряд із його дружиною, яка померла майже 25 років тому.

У режисера залишилося двоє спадкоємців — син Іван та дочка Марія, які й ділитимуть його спадщину, якщо він не залишив заповіт на третіх осіб. Йому, зокрема, належали три квартири — дві у Москві та одна — у Санкт-Петербурзі, а також ділянка в Істринському районі у Московській області та будинок у Рузькому районі Підмосков'я.

Віктор Мережко був фігурантом «Чистилища» сайту «Миротворець» за участь у пропагандистських заходах Росії проти України, кампанії з легітимізації анексії Криму.

Фото із соціальних мереж

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