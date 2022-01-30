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Помер відомий російський сценарист, актор та режисер Віктор Мережко

22:23 30 січня 2022
Віктор Мережко

З Росії знову надійшла сумна звістка — помер народний артист, сценарист та режисер Віктор Мережко. Йому було 84 роки, повідомили ТАРС у Спілці кінематографістів РФ.

Мережко відомий своїми сценаріями до фільмів «Трин-трава», «Трясина», «Рідня», «На вас чекає громадянка Ніканорова», «Пробач», «Польоти уві сні та наяву», «Самотня жінка бажає познайомитися», «Ідучи — йди «, «Собачий бенкет», «Рекет», «Курочка Ряба», «Під небом блакитним», «Три жінки та чоловік», «Сонька-золота ручка» та інші.

За фільм «Польоти уві сні та наяву» у 1980 році він був удостоєний Державної премії СРСР.

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Крім кіносценаріїв, Мережко писав і п'єси, які йшли практично у всіх театрах СРСР — «Пролетарський млин щастя», «Нічні забави», «Крик», «Я — жінка», «Жіночий стіл у мисливській залі», «Двоє з великої дороги» «, «Кавказька рулетка».

Крім того, покійний багато років був секретарем Союзів кінематографістів Росії та Москви, також разом із Юлієм Гусманом заснував Кіноакадемію «НІКА» і став її президентом.

В Україні Мережко було внесено до бази даних центру «Миротворець» за участь у пропагандистських заходах Росії проти України, кампанії з легітимізації анексії Криму.

Нагадаємо, 30 січня помер народний артист РФ Леонід Куравльов.

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