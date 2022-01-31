Війни за мільйони не буде: стало відомо, кому дістанеться спадщина Віктора Мережка

У режисера та сценариста Віктора Мережка, який пішов із життя 30 січня у віці 84 рік, залишилося двоє спадкоємців — син Іван і донька Марія. Як з'ясували журналісти ЕГ, вони можуть розділити майно режисера порівну, але тільки в тому випадку, якщо Мережко не склав заповіту на користь третіх осіб.

Мережко належали три квартири (дві у Москві та одна — у Санкт-Петербурзі, де Віктор Іванович працював в Інституті кіно та телебачення).

Одні столичні апартаменти діяча культури розташовані біля району Аеропорт, їх площа становить 77 кв. м, а кадастрова ціна — понад 20 мільйонів рублів. У Північному адміністративному окрузі Москви знаходиться ще одна столична квартира на 75,5 кв. м. Колись у ній жила відома радянська актриса і дружина Георгія Юматова Муза Крепкогорська.

Квартира в північній столиці знаходиться в самому центрі міста, на вулиці Шпалерній, в побудованому на початку XX століття дохідному будинку Синельникова. І хоча вона значно менша за столичні апартаменти режисера (всього 45 кв. м), за рахунок розташування в історичній зоні її вартість може досягати 30 мільйонів рублів.

Також Віктор Мережко мав ділянку в Істринському районі в Московській області і будинок у Рузькому районі Підмосков'я.

Нагадаємо, раніше журналісти з'ясували, кому дістанеться чимала спадщина Леоніда Куравльова.

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