Собака принца Чарльза та його дружини Камілли отримав приз за слухняність та відданість господині (відео)

Дружина принца Уельського Камілла, якій королева вирішила передати відібраний у Меган Маркл патронат над Національним театром, відвідала у графстві Кент благодійну організацію Battersea Brand Hatch Centre, яка допомагає бездомним тваринам знайти господарів. З собою 74-річна герцогиня Корнуольська привела свого власного собаку на прізвисько Бет породи джек-рассел-тер'єр, якого вони з Чарльзом у 2011 році взяли з притулку для собак тримісячним цуценям.

Як повідомляє видання People, Камілла та Бет взяли участь у змаганні під назвою «Алея спокус». Пес отримує нагороду, якщо ігнорує розкладені в нього на шляху іграшки та ласощі, прямуючи прямо до господаря. Бет блискуче впоралася із завданням і була визнана переможницею.

HRH's dog, Beth, goes head to head with Battersea Ambassador Paul O'Grady's dog, Sausage, для training challenge known as 'Temptation Alley' - where they are encouraged to ignore the treats set out on the path.



Who do you think won the challenge? pic.twitter.com/d3hx6NkbOe — The Prince of Wales та The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) February 2, 2022

Крім Бет у Чарльза та Камілли є ще один джек-рассел-тер'єр — Блубелл, якого вони також взяли із притулку для тварин. Блубелл і Бет фігурували на офіційному портреті Камілли та Чарльза, присвяченому 15-річчю їхнього весілля.

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