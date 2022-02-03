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Собака принца Чарльза та його дружини Камілли отримав приз за слухняність та відданість господині (відео)

9:42 3 лютого 2022
Камілла та Бет отримують медаль

Дружина принца Уельського Камілла, якій королева вирішила передати відібраний у Меган Маркл патронат над Національним театром, відвідала у графстві Кент благодійну організацію Battersea Brand Hatch Centre, яка допомагає бездомним тваринам знайти господарів. З собою 74-річна герцогиня Корнуольська привела свого власного собаку на прізвисько Бет породи джек-рассел-тер'єр, якого вони з Чарльзом у 2011 році взяли з притулку для собак тримісячним цуценям.

Як повідомляє видання People, Камілла та Бет взяли участь у змаганні під назвою «Алея спокус». Пес отримує нагороду, якщо ігнорує розкладені в нього на шляху іграшки та ласощі, прямуючи прямо до господаря. Бет блискуче впоралася із завданням і була визнана переможницею.

Крім Бет у Чарльза та Камілли є ще один джек-рассел-тер'єр — Блубелл, якого вони також взяли із притулку для тварин. Блубелл і Бет фігурували на офіційному портреті Камілли та Чарльза, присвяченому 15-річчю їхнього весілля.

Раніше «ФАКТИ» писали — Дама з собачкою: Кейт Міддлтон відвідала лікарню, де зустрілася із цуценям для терапії.

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