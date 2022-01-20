Дама з собачкою: Кейт Міддлтон відвідала до лікарні, де зустрілася з цуценям для терапії

Принц Вільям і Кейт Міддлтон, які повернулися до роботи після зимових канікул і 19 січня відвідали лондонський Музей Фундлінга, 20 січня прибули в одну з лікарень графства Ланкашир. Як пише видання Daily Mail, там вони зустрілися з медиками та їхніми пацієнтами. А також поспілкувалися з чарівним собакою на прізвисько Альфі, яку персонал та пацієнти лікарні використовують для терапії, заспокоюючи собі нерви.

Кейт і Вільям із задоволенням обіймали песика — помісь кокер-спанієля та пуделя.

40-річна герцогиня Кембриджська приїхала у бежевому кашеміровому пальті від Massimo Dutti за 480 доларів, бежевому джемпері та спідниці. «Ти такий милий! Підходиш за кольором до мого пальта!», — вигукнула герцогиня, звертаючись до Альфі.

Вдома у Кейт і Вільяма живе свій кокер-спанієль, якого люблять троє їхніх дітей. Минулого року цього собаку подарував їм брат Кейт Джеймс Міддлтон. Вона замінила улюбленця Кембріджей Лупо, який у 2020 році помер від старості.

Раніше «ФАКТИ» писали — Старовинний замок-фортеця: Кейт Міддлтон та принц Вільям вибрали собі житло у Віндзорі біля королеви Єлизавети.

Фото Twitter

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