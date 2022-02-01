Дружину принца Чарльза Каміллу образила перевага, яку королева Єлизавета віддала Меган Маркл

Дружина принца Чарльза Камілла була серйозно ображена рішенням своєї свекрухи, королеви Єлизавети II, яке її Величність прийняла у 2019 році. Камілла, герцогиня Корнуольська, мріяла стати патроном лондонського Національного театру. Однак, як повідомляє видання The Times, королева, яка сама обіймала цю посаду з 1974 року, вирішила передати свої повноваження не Каміллі, а дружині свого онука принца Гаррі — Меган Маркл. Єлизавета вирішила, що буде доречним, якщо патроном театру стане колишня акторка.

Камілла, яка обожнює театр та всі інші види мистецтва, була цим вкрай засмучена. «Вона справді цього хотіла. Вона була дуже скривджена, коли патронат дістався Меган», — повідомило близьке до Камілли джерело.

Проте герцогиня Сассекська Меган як патрон здійснила в Національний театр лише один-єдиний офіційний візит — перш ніж вони з Гаррі оголосили про те, що відмовляються від виконання королівських обов'язків та їдуть до Америки.

Меган, до речі, завдала Каміллі ще одного удару, пов'язаного з Національним театром. У 2020 році Маркл опублікувала в Instagram фотографії свого приватного візиту до театру в день, коли Камілла виголошувала промову про домашнє насильство на фестивалі «Жінки світу». Цей захід був дуже важливим для дружини спадкового принца. І її розлютило те, що Меган порушила обіцянку не затьмарювати виступ дружини свекра.

За інформацією видання, тепер патронат нарешті буде переданий 74-річній Каміллі, яка «ще більш рада прийняти його зараз — після розчарування через те, що не отримала його вперше».

Минулого року, коли було оголошено, що ні Гаррі, ні Меган не повернуться до ролі членів королівської родини, Меган довелося відмовитись від усіх наданих їй королевою патронажів.

Раніше «ФАКТИ» писали — Принц Чарльз запросив принца Гаррі та Меган Маркл до себе в гості — заради своєї дружини Камілли та онуки Лілібет.

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