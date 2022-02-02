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Королева Єлизавета передала Кейт Міддлтон дві посади, які відібрала у принца Гаррі

10:23 2 лютого 2022
Кейт Міддлтон

Після того, як стало відомо, що дружині принца Чарльза Каміллі буде передано патронат над Національним театром, який раніше належав Меган Маркл, Кенсінгтонський палац оголосив, що Кейт Міддлтон призначена патроном Футбольної ліги регбі (заснованої в 1895 році) та Футбольного союзу регбі (який існує з 1871 року). Раніше ці посади обіймав її дівер — принц Гаррі.

Герцогиня Кембриджська є великою шанувальницею спорту, так що нові призначення припали їй до душі. У 2014 році її молодша сестра Піппа розповідала в інтерв'ю Vanity Fair, що її сім'я обожнює регбі та завжди дивиться по телевізору міжнародні матчі за участю національної збірної. «Якщо наші програвали, батько решту дня був би в такому розпачі, начебто він програв сам особисто», — сказала вона.

Минулого року, коли було оголошено, що ні Гаррі, ні Меган не повернуться до виконання королівських обов'язків, їх позбавили всіх наданих королевою патронажів.

Раніше «ФАКТИ» писали — Мати Кейт Міддлтон відзначила 67-річчя, опублікувавши фото зі своїми дітьми 33-річної давності.

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