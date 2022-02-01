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Мати Кейт Міддлтон відзначила 67-річчя, опублікувавши фото зі своїми дітьми 33-річної давності

10:23 1 лютого 2022
Керол Міддлтон

Керол Міддлтон, мати герцогині Кембріджської та теща майбутнього короля Великобританії, відзначила 67-річчя. На честь свого дня народження вона опублікувала на сторінці своєї компанії Party Pieces в Instagram архівне фото з дітьми. На чорно-білому знімку, датованому 1989 роком і зробленому на сімейному святі, семирічна Кейт Міддлтон зображена в джемпері, сорочці з коміром та паперовому капелюсі. Вона трубить у ріжок, стоячи поряд з матір'ю. Її п'ятирічна сестра Піппа стоїть позаду Керол з іншого боку, піднявши руку вгору. Поруч із нею — дворічний брат Джеймс. Хто четверта дитина на цьому фото — невідомо.

Стюардеса Керол та її чоловік Майкл Міддлтон (пілот та авіадиспетчер) заснували свій успішний бізнес у 1987 році — після того, як місис Міддлтон зіштовхнулася з нестачею в магазинах товарів для вечірок, організовуючи святкування п'ятого дня народження Кейт. Завдяки фірмі Party Pieces, яка спеціалізується на продажу товарів для вечірок через інтернет, батьки майбутньої герцогині стали мільйонерами

Раніше, як писали «ФАКТИ», брат Кейт Міддлтон продав свій прогорілий бізнес естонському підприємцю.

Фото Instagram

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