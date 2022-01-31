Меган Маркл та принц Гаррі публічно розкритикували Spotify, який заплатив їм 24 мільйони доларів

Меган Маркл і принца Гаррі, які уклали контракт на суму 24 мільйони з інтернет-сервісом потокового аудіо Spotify, проте з грудня 2020 року створили лише один-єдиний випуск свого подкасту Archewell Audio, публічно розкритикували свого роботодавця. Як повідомляє видання Metro, герцог та герцогиня Сассекські закликали Spotify зупинити поширення «дезінформації про коронавірус» на своїй платформі.

«З моменту створення Archewell ми працювали над подоланням глобальної кризи дезінформації в режимі реального часу… Сотні мільйонів людей щодня страждають від серйозних наслідків дезінформації… У квітні минулого року наші співзасновники почали висловлювати занепокоєння партнерам у Spotify щодо наслідків дезінформації про COVID-19. Ми продовжуємо висловлювати нашу стурбованість Spotify, щоб забезпечити внесення змін до платформи… Ми розраховуємо на те, що Spotify врахує цей момент, і маємо намір продовжувати нашу спільну роботу», — повідомлялося в офіційній заяві", — йдеться у заяві подружжя.

Заява Меган і Гаррі прозвучала на тлі повідомлень про те, що рок-зірка Ніл Янг та ще кілька музикантів видалили свою музику з платформи Spotify через подкаст американського коміка Джо Рогана. Так, на одному з випусків вірусолог Роберт Малоун висловив недоведені гіпотези про «безкорисність» щеплення від ковіда. Малоун також стверджує, що світові лідери з допомогою гіпнозу переконали людей підтримувати вакцинацію.

Раніше повідомлялося, що Spotify, не дочекавшись контенту від Меган і Гаррі, взяв справу до своїх рук і сам взявся виконувати їхню роботу.

39

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter