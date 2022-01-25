«Пара шарлатанів»: Spotify сам взявся робити роботу, за яку заплатив Меган Маркл та принцу Гаррі 24 мільйони доларів

Ще в грудні 2020 року британський принц Гаррі та Меган (які недавно образилися на королеву через її особливе ставлення до принца Ендрю) підписали контракт на суму 18 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 24 мільйони доларів) з інтернет-сервісом потокового аудіо Spotify. Вони оголосили, що запустять власний подкаст Archewell Audio і будуть створювати програми, які «підіймають настрій та розважають аудиторію по всьому світу». Проте досі в ефір вийшов лише один випуск їхнього подкасту — присвячений Різдву 2020 року. Нові випуски були обіцяні 2021 року, проте їх так і не дочекалися.

Це спантеличило публіку. Spotify офіційно не коментував те, що відбувається. Однак, як повідомляє видання Daily Mail, тепер стало відомо, що сервіс узяв справу до своїх рук і тепер шукає нових штатних співробітників для роботи з медіакомпанією Archewell, пропонуючи шестимісячні контракти в Лос-Анджелесі.

Так, в одному з оголошень про роботу старшого продюсера йдеться: «Зараз ми збираємо шоу-команду, яка створить та запустить нове оригінальне шоу з Archewell за участю відомих жінок. Ідеальний кандидат повинен мати досвід роботи зі знаменитостями й інтерес до перетину соціальної активності та популярної культури».

Така ж гостра нестача контенту від Меган і Гаррі спостерігається і в їхній співпраці з Netflix — попри укладання 100-мільйонної угоди. Тим часом, за повідомленнями ЗМІ, герцог і герцогиня Сассекські зареєстрували ще дві «розважальні компанії», розширюючи свою бізнес-імперію.



Поведінка Меган і Гаррі викликала обурення користувачів мережі. «Пара шарлатанів, яка обманом виманює у компаній мільйони», «Кому взагалі потрібні ці подкасти? Хто слухатиме цих привілейованих серійних скигліїв, які удають, ніби дбають про інших!», «Вона — колишня другосортна акторка. Він — колишній член королівської сім'ї. У обох немає ні грама ділової хватки… Поки життям Гаррі керували помічники та піарники, вони робили це настільки блискуче, що ми й не підозрювали, яким егоїстичним, віроломним і дурним хлопцем він був насправді — доти, доки він не покинув. королівську сім'ю і вийшов у великий світ заробляти собі життя самостійно», — писали у коментарях.

Раніше «ФАКТИ» писали — Слідом за Меган Маркл і принцом Гаррі: принцеса Євгенія запускає власний подкаст.

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