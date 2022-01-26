Ескалація ситуації навколо України: Байден пригрозив Путіну персональними санкціями

Увечері 24 січня глави західних держав та урядів провели відеоконференцію, єдиною темою якої став конфлікт між Україною та Росією. З огляду на серйозність ситуації саміт відбувся на найвищому рівні. Участь взяли президент США Джо Байден, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, голова Європейської ради Шарль Мішель, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, президент Польщі Анджей Дуда, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, президент Франції Еммануель Макрон.

Західні лідери закликали Росію зробити реальні помітні кроки для деескалації конфлікту. «Наступна російська агресія проти України матиме дуже серйозні наслідки», — зазначили учасники відеосаміту.

Пресслужба Білого дому зазначила, що лідери одностайно «підтвердили занепокоєння нарощуванням російської військової присутності на кордонах України та висловили свою підтримку її суверенітету й територіальній цілісності».

Що ж стоїть за цими словами? У вівторок Джо Байден, коментуючи підсумки саміту, вперше припустився можливості введення санкцій особисто проти президента Росії Володимира Путіна у разі вторгнення російських військ в Україну. Не виключається також заборона експорту будь-яких високих технологій до Росії.

Це будуть найжорсткіші санкції, набагато серйозніші за ті, що США застосували після анексії Криму у 2014 році.

Пресслужба Білого дому повідомила, що розроблено кілька військових сценаріїв на різні випадки розвитку подій. Вашингтон вважає пріоритетом нарощування присутності сил НАТО у країнах Східної Європи. З цією метою у США в стан підвищеної бойової готовності приведено 8500 військових, які будь-якої миті можуть бути перекинуті до Європи. Представник Пентагону Джон Кірбі наголосив: «Це станеться, щойно надійде запит з боку НАТО або у низці інших ситуацій».

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Міністр оборони США Ллойд Остін зазначив, що всі 8500 військовослужбовців опиняться в Європі протягом п'яти днів, якщо буде потрібно. Раніше на таке перекидання відводилося 10 днів.

Байден наголосив, що не йдеться про введення військ НАТО на територію України. Це буде посилення американського контингенту у країнах Східної Європи, які є членами Північноатлантичного альянсу.

На саміті також було обговорено питання енергетичної безпеки Європи. У країнах ЄС багато хто побоюється, що Росія у разі загострення конфлікту перекриє постачання газу та нафти. Байден запевнив європейських союзників у тому, що США допоможуть у цьому випадку. У країні накопичені достатні запаси енергоресурсів, щоби поділитися з Євросоюзом.

Газета The New York Times стверджує, що Вашингтон зараз домовляється з країнами Близького Сходу, Північної Африки та Азії про альтернативні канали постачання вуглеводневого палива до Європи.

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