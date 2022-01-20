Байден припустився вторгнення Росії в Україну і назвав наслідки цього

Президент США Джо Байден на пресконференції в Білому домі заявив, що на Росію очікує катастрофа у разі військового вторгнення в Україну. За словами Байдена, російський лідер Володимир Путін ще «ніколи не бачив» економічних санкцій, подібних до тих, які будуть введені після цього.

«Наші союзники та партнери готові завдати серйозної шкоди Росії та російській економіці. І я думаю, що він пошкодує, що зробив це», — сказав Байден. Він додав, що російські банки не зможуть здійснювати операції із доларами.

Як повідомляє CNBC, американський лідер сказав, що відповідь буде і в тому випадку кібератак з боку Москви.

Американський президент зазначив, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну буде найважливішою за своїми наслідками глобальною подією з часів Другої світової воєн — з ризиком виходу за межі України.

Байден заявив, що очікує від президента Росії Володимира Путіна наказу про вторгнення в Україну. «Я не впевнений, що він точно знає, що збирається робити. Припускаю, що він вторгнеться. Він має щось зробити», — сказав він.

У експертів-політологів викликали деякі сумніви слова Байдена про те, що масштаб відповіді США та союзників залежатиме від дій Росії. «Одна річ, якщо це буде незначне втручання…», — сказав він.

Пізніше заяву щодо України оприлюднила також прессекретар Білого дому Дженніфер Псакі. Вона уточнила, що Вашингтон вважатиме вторгненням Росії до України будь-яке перетинання російськими військами українського кордону. На це піде «швидка, жорстка і єдина відповідь» США та їхніх союзників.

Раніше «ФАКТИ» писали — Байден не закриє для України двері до НАТО на вимогу Росії. Для нього це може обернутися імпічментом, — політолог.

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