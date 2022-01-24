У США підтвердили евакуацію дипломатів з України через російську загрозу

Державний департамент США ухвалив рішення дозволити виїхати співробітникам американського посольства з України як запобіжний засіб через «постійні зусилля Росії з дестабілізації країни та підрив безпеки громадян України та інших осіб, які відвідують Україну або проживають в Україні». Про це повідомило посольство США в Україні.

«Ми продовжуємо підтримувати український народ і робимо цей крок, тому що віддані одному з найвищих пріоритетів Державного департаменту — безпеці наших дипломатів та американського народу. Сполучені Штати наголошують, що посольство США у Києві залишається відкритим», — йдеться у заяві. У Вашингтоні також наголосили, що рішення про від'їзд співробітників дипмісії ніяк не вплине на прагнення пошуку дипломатичного рішення щодо глибоко тривожного нарощування сил Росії в Україні та навколо неї.

Державні службовці США, які не займають ключові пости в посольстві, мають дозвіл залишити країну, якщо вони того бажають. Членів їхніх сімей зобов'язали виїхати з України.

Крім того, Державний департамент опублікував попередження про четвертий рівень небезпеки подорожей до України. «Не мандруйте через посилення загроз значних військових дій Росії проти України», — йдеться у ньому. Рекомендація щодо подорожей вже була на четвертому рівні небезпеки через поширення коронавірусу.

Раніше «ФАКТИ» писали — Байден припустив вторгнення Росії в Україну та назвав наслідки цього.

Фото Pixabay

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