«Як розпізнати клоунів»: Меган Маркл та принца Гаррі висміяли за 16 санвузлів у їхньому особняку

Принца Гаррі та Меган Маркл, які нещодавно вперше показали обох своїх дітей на різдвяній листівці, розкритикували та висміяли через 16 санвузлів у їхньому каліфорнійському особняку. У штаті Каліфорнія у зв'язку з аномальною посухою зараз запроваджено обмеження на використання води. Журналіст і коментатор авторитетної британської газети The Telegraph Шейн Вотсон у своїй статті назвала кількість ванних та туалетів у будинку герцога та герцогині Сассекских «шаленим» і смішним — особливо на тлі нинішньої ситуації в штаті.

У своїй статті Вотсон заявила: «Найпростіший спосіб розпізнати клоунів-знаменитостей або, принаймні, один із способів — це, якщо вони живуть у будинку з 16 ванними кімнатами, у той час, як їх лише двоє з двома дітьми віком до 5 років. Наприклад, Сассекси… Як ви вже знаєте (але повторімо ще раз, тому що це не перестає нас дивувати), у резиденції Гаррі та Меган у Монтесіто ванних кімнат на сім більше, ніж спалень», — написала вона. І закликала онука королеви Єлизавети та його дружину наслідувати приклад тих зірок, які не женуться за престижем і вибирають менші будинки.

Меган та Гаррі оселилися у цьому особняку вартістю 15 мільйонів доларів у липні 2020 року. Будинок оточений розкішним садом та просторими газонами, які зараз заборонено поливати.

Останнім часом з'явилися чутки, що подружжя хоче продати свій особняк, оскільки «не в захваті» від нього, та купити житло в іншому районі. Нині вони розглядають варіанти.

Раніше «ФАКТИ» писали — Принц Гаррі боїться йти на церемонію вручення «Оскара» через Крістен Стюарт, але Меган Маркл наполягає.

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