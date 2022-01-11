Принц Гаррі боїться йти на церемонію вручення «Оскара» через Крістен Стюарт, але Меган Маркл наполягає

Принц Гаррі та Меган Маркл отримали запрошення відвідати церемонію вручення премії «Оскар», яка відбудеться у березні. Однак онук британської королеви Єлизавети II не хотів би бути присутнім на цьому заході. Як повідомляє джерело видання The Sun, Гаррі побоюється зустрічі з акторкою Крістен Стюарт, яка зіграла роль його матері принцеси Діани у фільмі «Спенсер». Вона вважається однією з фавориток на премію за найкращу жіночу роль, хоча список номінантів ще належить оголосити.

Гаррі був «шокований» фільмом, який є вільною інтерпретацією фактів із життя принцеси та членів королівської родини. І хотів би ухилитися від церемонії, де практично неминуче зустрінеться з виконавицею головної ролі. Він не впевнений, як відреагує у цьому випадку.

Однак його дружина Меган Маркл, колишня американська актриса, має намір піти на таку важливу церемонію, відчайдушно бажаючи знову «повернутися на голлівудську сцену» і отримати можливість засвітитися поряд з кінозірками.

«Меган вважає, що вони можуть просто ігнорувати Крістен або виявити коротку формальну ввічливість, але Гаррі не з тих, хто фальшивить, і його нерви все ще напружені», — сказав джерело. Герцог Сассекський розглядає можливість залишитися вдома.

Фільм «Спенсер» отримав захоплені відгуки, але водночас багато хто визнав, що зображення в ньому Діани буде болючим для її синів — принців Вільяма та Гаррі. У картині описуються різдвяні свята 1991 року, коли Діана та її чоловік принц Чарльз гостювали в Сандрінгемі у королеви Єлизавети — на тлі чуток, що їхньому шлюбу настав кінець. За версією режисера та сценариста у Діани, зокрема, починаються галюцинації. І вона думає про те, щоб накласти на себе руки.

Друзі принцеси кажуть, що вона була б «нажахана» цим фільмом, який має мало спільного з дійсністю.

Крістен Стюарт у ролі принцеси Діани

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