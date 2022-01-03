«Хапала за інтимні місця»: подругу мільярдера-педофіла Епштейна та світську левицю Гіслейн Максвелл визнали винною у розбещенні дітей

У середу, 29 грудня, у Нью-Йорку завершився скандальний процес над подругою американського мільярдера Джеффрі Епштейна, який наклав на себе руки у в'язниці. Присяжні визнали британську світську левицю Гіслейн Максвелл винною у залученні дівчаток до протизаконних сексуальних зв'язків. Іншими словами, йдеться про розбещення неповнолітніх та примушення їх до проституції. Тепер Максвелл загрожує ув'язнення терміном до 80 років.

Протягом 20 років Гіслейн постачала дівчаток Епштейну та його впливовим друзям

Присяжні дійшли висновку, що саме Гіслейн протягом 20 років (з 1994-го по 2004 рік) постачала дівчаток Епштейну, який займався сексуальними іграми з ними сам і пропонував їх своїм впливовим друзям. Від самих лише імен стає моторошно — Дональд Трамп, Білл Клінтон, британський принц Ендрю, Білл Гейтс. Це далеко не весь перелік.

Дональд Трамп із Меланією (тоді ще майбутньою дружиною) та Джеффрі Епштейн із Гіслейн Максвелл

Всі названі вище особи стверджують, що їхнє знайомство з Епштейном не було довгим і близьким, що вони й гадки не мали про його сексуальні втіхи і вже тим більше ніколи не брали в них участі. Однак показання свідків під час процесу над Максвелом змушують сумніватися в таких твердженнях.

Скандальна інформація про Епштейна та його друзів виринала і раніше, але тоді це все було на рівні чуток та припущень. Сам мільярдер так і не став перед судом — його знайшли мертвим у тюремній камері у 2019 році. За офіційною версією, Джеффрі наклав на себе руки. Але обставини його смерті стали підставою виникнення теорії змови. Багато хто, зокрема й Гіслейн Максвелл, вважають, що Епштейна вбили, тому що він міг розповісти багато чого неприємного про впливових людей.

Білл Клінтон в офісі у Джеффрі Епштейна

Максвелл намагалася переховуватись, і їй це вдавалося майже рік. Колишню подругу та помічницю мільярдера-педофіла ФБР виявило у липні 2020 року в штаті Нью-Гемпшир. Гіслейн проживала у відокремленому особняку, який їй допомогли таємно купити впливові друзі та чоловік Скотт Боргерсон. Тільки після арешту стало відомо, що цей бізнесмен одружений із Максвелл з 2016 року.

Свідок назвала Максвелл сексуальною хижачкою та психопаткою

Своє 60-річчя улюблена дочка британського медіамагната Роберта Максвелла зустріла 25 грудня у тюремній камері. Гіслейн наполегливо заперечує свою провину. Вона стверджує, що не знала, чим займався Епштейн.

Її адвокати побудували захист на такий тезі — Гіслейн Максвелл звинувачують у тому, що робив Джеффрі Епштейн. З їхньої підзахисної американська прокуратура намагається зробити цапа-відбувайла.

Протягом усього процесу адвокати намагалися упіймати свідків звинувачення на нестиковках. Вони цікавилися, чому жертви Епштейна жодного разу не згадували про Максвелл у своїх показаннях, поки мільярдер був живий. Також захист спробував використати феномен «хибних спогадів». Нібито в пам'яті жертв змішалися особи, імена, події на тлі серйозних психологічних травм, отриманих ними внаслідок сексуального насильства, якого вони зазнали у неповнолітньому віці.

Але присяжні врешті-решт повірили свідкам звинувачення, серед яких були чотири жінки. Всім було від 14 до 18 років, коли Максвелл, за їхніми словами, доставляла їх до Епштейна, а потім у деяких випадках сама брала участь у сексуальних іграх з ними.

Під своїм ім'ям із усіх жертв виступила лише одна — Енні Фармер. Вона назвала Максвелл сексуальною хижачкою та психопаткою. Енні заявила, що Гіслейн хапала її за інтимні місця, коли вона, шістнадцятирічна, будучи напівоголеною, робила масаж Епштейну.

Гіслейн Максвелл народилася під Парижем у 1961 році. Вона молодша з дев'яти дітей нині покійного медіамагната Роберта Максвелла. З батьком у неї були дуже близькі стосунки. Він навіть назвав свою розкішну яхту Lady Ghislaine на честь улюбленої дочки.

Гіслейн росла в багатстві, навчалася в Оксфорді, вільно розмовляє кількома мовами. Вона оберталася у вищому світі Британії і була знайома з багатьма впливовими людьми, зокрема принцем Ендрю. Після смерті батька Максвелл у 1991 році переїхала до США. Там вона працювала у сфері нерухомості та познайомилася з Джеффрі Епштейном.

Упродовж кількох років вони були парою. Саме Гіслейн познайомила Джеффрі з представниками еліти Заходу. Її тонкий смак, почуття стилю, вміння ідеально організувати як пишні прийоми, так і вечірки у вузькому колі сприяли цьому. А Епштейн мав великі гроші, що давало можливість Максвелл вести життя, до якого вона звикла.

Особняк Епштейна в Палм-Біч

Її спроби в суді заперечувати, що вона знала про сексуальні уподобання мільярдера, зазнали невдачі. Звинувачення представило безліч фотографій, які доводять, наскільки близькими були Максвелл і Епштейн. Ці знімки було вилучено під час обшуку в будинку Джеффрі у Нью-Йорку. Деякі з них мають інтимний характер. Особливу увагу прокуратура звернула на фото, що висіли в особняку Епштейна у Флориді. На деяких із них Гіслейн позувала оголеною. А на одному знімку видно, що вона вагітна. Звинувачення припускає, що Максвелл завагітніла від Епштейна.

Гіслейн Максвелл

Сам Джеффрі в інтерв'ю, яке він дав 2003 року, заявив, що Гіслейн не працює на нього. Вони мають інші стосунки. «Вона моя найкраща подруга», — сказав він.

За словами жертв мільярдера, саме Максвелл підбирала для нього нових і нових дівчат. Саме вона знайомилася з ними першою, входила в довіру, потім готувала до «сексуальних ігор» з Епштейном та його друзями.

Свідок звинувачення під псевдонімом Джейн розповіла, що їй було 14 років, коли вона вперше отримала інструктаж від Максвелл. Гіслейн вчила дівчинку, як саме потрібно робити масаж Епштейну. При цьому вона постійно говорила, що «секс нічого не означає». «До цього потрібно ставитися, як до чогось дуже повсякденного», — запевняла Максвелл неповнолітню Джейн.

Свідок розповіла, що Гіслейн іноді приєднувалась до цих «сеансів масажу». І тоді це вже був секс утрьох.

У особняку Епштейна у Флориді всім заправляла Максвелл. Про це повідомив колишній домоправитель мільярдера Хуан Алессі. За його словами, Гіслейн була «господаркою дому». Вона інструктувала слуг ні в якому разі не дивитись у вічі Епштейну. Прислузі заборонялося першою заговорювати з Джеффрі та Гіслейн. Алессі згадав 58-сторінкову інструкцію для слуг, що працювали в особняку Епштейна. У ній від персоналу вимагали не розповідати про пересування та заняття своїх господарів, і, по суті, вони мали залишатися «сліпими та глухонімими». Алессі мав ще один важливий обов'язок — чищення секс-іграшок, які належали Епштейну і Максвелл.

У особняку Епштейна у Флориді всім заправляла Максвелл

Їх в особняку Джеффрі в Палм-Біч було безліч. Детектив Майкл Доусон, який брав участь у першому обшуку, проведеному в будинку мільярдера у 2005 році, розповів суду, що знайшов велику коробку з написом «Подвійні торпеди». У ній були секс-іграшки. Крім того, всюди знаходилися еротичні зображення — картини та фотографії.

Звинувачення представило на суді також масажний стіл. Масаж використовувався Епштейном як привід для сексу з дівчатами. А вчила їх робити масаж Максвелл.

Масажний стіл, який обвинувачення представило на суді

Свідок під псевдонімом Кейт розповіла, що Гіслейн завела з нею дружбу, коли дівчинці було 14 років. Потім її познайомили з Епштейном. Максвелл схилила Кейт до сексу з ним. Коли вона задовольнила Джеффрі, Гіслейн назвала її «хорошою дівчинкою», а потім у подробицях розпитувала, як усе було і чи їй сподобалося.

Якось Максвелл розклала на ліжку Кейт шкільну форму і сказала: «Я подумала, буде весело, якщо ти сьогодні віднесеш Джеффрі чай у цьому вбранні». Епштейн побачивши «школярку», збудився і зайнявся з дівчиною сексом.

Максвелл постійно цікавилася у Кейт, чи знає вона «милих, гарних, юних дівчаток», які могли б також зайнятися сексом з Епштейном. Вона пояснювала, що Джеффрі дуже вимогливий чоловік, і йому просто потрібен секс тричі на день.

Ще один свідок звинувачення Керолін розповіла, що Максвелл «сотні разів» платила їй за секс із Епштейном у період, коли дівчині було від 14 до 18 років. Гіслейн дзвонила їй, призначала зустрічі, розплачувалася стодоларовими купюрами і говорила Керолін, що вона має «відмінне тіло для містера Епштейна та його друзів».

Ці свідчення підтвердив чоловік, який на той час зустрічався з Керолін. Він заявив, що часто підвозив подругу та інших неповнолітніх дівчаток до будинку Епштейна, а за годину чи трохи більше вони виходили з дому з грошима в руках.

Свідок Енні Фармер (єдина жінка, яка давала свідчення під своїм справжнім ім'ям) розповіла, що Максвелл без дозволу зробила масаж грудей, коли їй було 16 років. Сталося це на ранчо Епштейна у штаті Нью-Мексико.

Ранчо Епштейна у штаті Нью-Мексико

Гіслейн запропонувала Енні зробити масаж. «Під час процедури вона стягнула простирадло, оголивши мої груди, після чого почала їх масажувати. Я була вражена. Мені дуже хотілося підвестися зі столу, але вона мені не дозволила. Мені здається, що Епштейн був десь поруч і спостерігав за тим, що відбувається», — стверджує Фармер.



Білл Клінтон, Дональд Трамп, принц Ендрю — гучні імена звучали протягом усього процесу

Ніхто з жертв, які виступили на суді, прямо не звинувачує впливових людей у тому, що брали участь у цих «сексуальних іграх». Проте гучні імена звучали протягом усього процесу.

Так присяжним показали фотографію, на якій Епштейн і Максвелл знаходяться в особистому шотландському маєтку королеви Єлизавети II. До Балморалу, як відомо, туристів не пускають. Туди можна потрапити лише з дозволу Її Величності чи когось із членів британської королівської сім'ї. Єлизавета, як повідомляють західні видання, була дуже засмучена, коли дізналася, що у її улюбленому маєтку гостювали мільярдер-педофіл та його помічниця.

Усі розуміють, що потрапити до Балморалу їм допоміг принц Ендрю. Син Єлизавети при цьому відкидає те, що був близьким другом Епштейна і не раз бував у Джеффрі і в Нью-Йорку, і у Палм-Біч. Він також заперечує, що був частим гостем в особняку Максвелл. Саме там, за словами Вірджинії Робертс, вона, будучи неповнолітньою, тричі займалася сексом із принцом Ендрю. Причому робила це проти своєї волі — її схилила до цього Гіслейн Максвелл.

Принц Ендрю, Вірджинія Робертс та Гіслейн Максвелл

Вірджинії не було у списках свідків звинувачення, проте вона подала цивільний позов проти Ендрю. Її скандальні заяви вже кілька років активно використовуються у ЗМІ. Принц зробив невдалу спробу відкинути звинувачення, давши інтерв'ю ВВС. Після цього на сімейній раді було ухвалено рішення, що Ендрю має негайно припинити з'являтися на публіці. Він не виконує обов'язки члена королівської сім'ї.

Сина королеви хотіли допитати слідчі американської прокуратури, але Ендрю поки що вдавалося уникати цього. Він та його адвокати посилаються на пандемію коронавірусу. Британська поліція відмовилася розслідувати зв'язки принца з Епштейном та Максвелл.

Принц Ендрю та Джеффрі Епштейн

Але тепер, після обвинувального вердикту, винесеного Гіслейн, під ногами Ендрю знову горить земля. Його адвокати провели екстрену нараду напередодні Нового року. На британську поліцію чиниться серйозний громадський тиск — люди вимагають поновлення розслідування. За чутками, принц Чарльз і принц Вільям наполягають, щоб Єлизавета II позбавила Ендрю всіх його титулів.

Звучать також інші імена. Так, після арешту Епштейна Білл і Хілларі Клінтон всіляко заперечували своє знайомство з фінансистом. Вони стверджують, що Джеффрі давав гроші на деякі благодійні проєкти, а вони не спроможні перевіряти кожного зі спонсорів. Однак на суді були представлені докази того, що з лютого 1993-го до початку 1995-го Епштейн відвідував Білий дім 17 разів! При цьому кілька разів із ним була і Гіслейн Максвелл.

Білл Клінтон, Джеффрі Епштейн та Гіслейн Максвелл у Білому домі

Більше того, «шапкове знайомство» Білла Клінтона з Джеффрі продовжилося і після того, як в Овальному кабінеті влаштувався Джордж Буш-молодший. Доказом цього є фото, зроблене 2002 року. Клінтон стоїть на трапі літака, поклавши руку на плече Максвелл, вони посміхаються.

Білл Клінтон і Гіслейн Максвелл



А цей літак належав Епштейну. Він відомий як «Лоліта Експрес». На борту Boeing 727 неповнолітні дівчата розважали мільярдера та його впливових гостей.

На борту "Лоліта Експрес" неповнолітні дівчата розважали Епштейна та його впливових гостей

Пілот цього приватного лайнера Ларрі Вісоски заявив на суді, що на борту «Лоліта Експрес» побували, і не раз, Білл Клінтон, принц Ендрю, Дональд Трамп. Бачив він серед гостей Епштейна також акторів Кевіна Спейсі та Кріса Такера.

Дівчина з "Лоліта Експрес" робить масаж Біллу Клінтону

З Трампом Епштейн мав особливі стосунки. Так каже Джілл Харт, яка протягом кількох років займалася організацією конкурсів краси. У 1997 році вона подала позов проти Дональда, звинувативши його у спробі зґвалтування. Ту історію Трампу вдалося зам'яти. Тепер Харт розповідає, що Дональд та Джеффрі влаштовували змагання, метою якого завжди було вкласти чергову красуню в ліжко. Вони використовували свої гроші, спокушаючи жінок, а потім вихвалялися один перед одним «трофеями».

З Трампом Епштейн мав особливі стосунки

Джеффрі Епштейн забрав із собою свої секрети та імена тих, хто користувався послугами дівчат, яких він спокусив за допомогою Гіслейн Максвелл. Тепер у низки впливових персон знову є привід нервувати — Максвелл, чию провину визнали присяжні, цілком може почати говорити!

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