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Саміт ОДКБ щодо Казахстану: Путін заявив, що не допустить «майданних технологій» та «кольорових революцій»

11:55 10 січня 2022
Путін

Президент РФ Володимир Путін, чиї «миротворці» на чолі з генералом Андрієм Сердюковим, який брав участь у захопленні українського Криму, були відправлені до Казахстану на прохання місцевого керівництва, взяв участь у онлайн-саміті ОДКБ.

Як повідомляє «РИА Новости», господар Кремля заявив, що країни ОДКБ «швидко та злагоджено ухвалили рішення, щоб не допустити деградації ситуації в Казахстані».

«Ми показали, що не дозволимо розгойдувати ситуацію у себе вдома, реалізовувати сценарії кольорових революцій… Казахстан зіткнувся із загрозою державності, там використовувалися майданні технології», — сказав він і пообіцяв, що «миротворчий контингент буде виведено з території Казахстану».

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, який заявив, що на території країни знаходяться 2,3 тисячі миротворців ОДКБ (в організацію входять Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан та Таджикистан), вважає, що в державі «була спроба державного перевороту» і що «метою терористів було захоплення влади». Він назвав ситуацію в країні «найважчою кризою за всю історію незалежності».

За його словами, «основний удар терористів був спрямований проти Алмати, а падіння міста відкрило б шлях до захоплення півдня, а потім усього Казахстану». Він додав, що масштабна антитерористична операція найближчим часом завершиться, а разом із нею і місія ОДКБ.

А президент Таджикистану Емомалі Рахмон заявляв, що на кордонах ОДКБ зосереджено понад 6 тисяч бойовиків ІД і що «необхідно створити пояс безпеки навколо Афганістану». З цього приводу Путін запропонував йому зателефонувати, щоб обговорити «поточні питання».

Нагадаємо, що Токаєв оголосив у Казахстані у понеділок, 10 січня, загальнонаціональну жалобу за жертвами протестів, що пройшли в країні.

Фото із сайту Кремля

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