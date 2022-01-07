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«Миротворцями» ОДКБ у Казахстані керуватиме російський генерал, який захоплював Крим

12:06 7 січня 2022
Андрій Сердюков

«Миротворцями», яких Росія перекидають до Казахстану на прохання керівництва цієї країни, керуватиме командувач ВДВ ЗС Росії генерал-полковник Андрій Сердюков.

Як повідомляє «Інтерфакс», у Казахстан направлені підрозділи 45-ї бригади спецназу ВДВ, 98-ї повітряно-десантної дивізії ВДВ та 31-ї окремої бригади ВДВ. За словами представника російського Міноборони Ігоря Конашенкова, всі вони «пройшли спеціальну підготовку та мають реальний бойовий досвід».

Зазначається, що у перекиданні російських військових задіяні 75 російських військово-транспортних літака — Іл-76 та Ан-124, перекидання триває цілодобово.

Андрій Сердюков — фігурант баз даних Центру «Миротворець». «За його вказівкою та за його безпосередньою участю здійснювалося планування агресії проти України, перекидання сил вторгнення на територію України та їхнє забезпечення», — йдеться у його досьє.

На момент окупації Криму Сердюков був начальником штабу — першим заступником командувача військ Південного військового округу. Він брав участь у захопленні українського півострова.

Раніше розслідувачі InformNapalm повідомляли, що військовослужбовці 45-ї окремої бригади спеціального призначення ВДВ, 98-ї дивізії ВДВ та війська Центру спеціального призначення РФ «Сенеж», яких перекинули у Казахстан, брали участь в агресії проти України як у Криму, так і на Донбасі.

Фото з Вікіпедії

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