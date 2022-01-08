У Казахстані оголошено загальнонаціональну жалобу за жертвами протестів

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв оголосив загальнонаціональну жалобу за жертвами протестів, що пройшли у країні. Про це повідомив прессекретар президента країни Берік Уалі у Facebook.

«У зв'язку з численними людськими жертвами внаслідок трагічних подій у низці регіонів країни президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв прийняв рішення оголосити 10 січня 2022 року днем загальнонаціональної жалоби», — написав він.

Також Уалі зазначив, що указ буде опубліковано на сайті президента.

Нагадаємо, кілька днів поспіль у Казахстані продовжуються протести через ціну на газ. Вони розпочалися 2 січня, а за три дні переросли у масові заворушення. У ніч на 5 січня Токаєв відправив у відставку уряд і очолив Радбез республіки, усунувши з цієї посади першого главу держави Нурсултана Назарбаєва.

Наразі невідомо, скільки людей постраждали і загинули внаслідок заворушень. Раніше у МВС Казахстану повідомляли, що під час придушення заворушень загинули 18 силовиків. Серед учасників протестів, за останніми даними, вбито 26 людей. Затримано вже понад чотири тисячі.

Як писали «ФАКТИ», раніше в Казахстані було затримано колишнього голову Комітету національної безпеки країни Каріма Масімова.

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