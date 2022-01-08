У Казахстані за підозрою в держзраді затримано екс-главу Комітету нацбезпеки, звільненого на тлі протестів

У Казахстані, де тривають масові протести, затримано колишнього голову Комітету національної безпеки країни Каріма Масімова. Розслідування проводиться за фактом державної зради, повідомляє сайт КНБ Республіки Казахстан.

«6 січня поточного року Комітетом національної безпеки розпочато досудове розслідування за фактом державної зради, за статтею 175 частини 1 Кримінального кодексу Республіки Казахстан. В цей день за підозрою у скоєнні даного злочину затримані та поміщені до ізолятору тимчасового утримання Масімомв К. К. та інші особи», — йдеться у повідомленні відомства.

Комітет нацбезпеки він очолив у 2016 році, а вже 6 січня 2022 року на сайті президента Казахстану опублікували указ про звільнення Масімова з посади.

Також Масімов займав прем'єрське крісло загалом рекордні 8 років (2007−2012, 2014−2016), а також був помічником президента країни Нурсултана Назарбаєва (2003−2006). Очолював Адміністрацію президента Казахстану (2012−2014). Має звання генерал-лейтенанта національної безпеки.

Як писали «ФАКТИ», раніше колишній міністр енергетики, індустрії та торгівлі Казахстану Мухтар Аблязов, який вже давно отримав статус біженця та живе у Франції, заявив, що готовий повернутись на батьківщину та очолити тимчасовий уряд країни.

Фото: ТАСС

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