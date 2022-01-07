«На Алмати напали 20 тисяч бандитів»: президент Токаєв звернувся до жителів Казахстану

Президент охопленого протестами Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, який попросив Росію ввести на територію країни «миротворців», заявив, що наказав силовикам відкривати вогонь на ураження «бандитів та терористів» без попередження.

«Нам довелося мати справу із озброєними та підготовленими бандитами, як місцевими, так й іноземними. Саме з бандитами та терористами. Тож їх треба знищити. І це буде зроблено найближчим часом», — заявив Токаєв і додав, що вести переговори з ними ніхто не буде.

За його словами, «держава „проспала“ підпільну підготовку терактів сплячих осередків бойовиків» — лише на Алмати напало «20 тисяч бандитів». «Схоже на те, що їхньою підготовкою та керівництвом займався єдиний командний пункт. З цим почали розбиратися КДБ та Генеральна прокуратура», — стверджує президент Казахстану.

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Токаєв у своєму зверненні згадав вільні мас-медіа, назвавши їх «так званими», а також «зарубіжних діячів, далеких від корінних інтересів багатонаціонального народу», заявляючи про «пособницьку їхню суть».

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Також він назвав і позитивні моменти на сьогоднішній день, серед яких включення Інтернету, щоправда, «в окремих регіонах країни на певні часові інтервали».

Токаєв стверджує, що всі вимоги, що виражаються у мирній формі, «були почуті» — в результаті діалогу «досягнуто компромісу, вироблено рішення щодо гострих соціально-економічних проблем».

Раніше влада Казахстану заявила про три тисячі затриманих учасників протестних акцій, а також 26 загиблих і 18 поранених.

Фото із сайту президента Казахстану

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