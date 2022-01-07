«Протестувальники дзвонять щодня»: колишній казахстанський міністр оголосив себе лідером опозиції

Колишній міністр енергетики, індустрії та торгівлі Казахстану Мухтар Аблязов, який отримав статус біженця та живе у Франції, заявив, що готовий повернутись на батьківщину та очолити тимчасовий уряд — попередній було відправлено у відставку на тлі масових протестів.

В інтерв'ю «Рейтер» він закликав Захід втрутитися у ситуацію, заявивши про окупацію Казахстану Росією, яка перекидає на територію цієї держави своїх «миротворців».

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«Інакше Казахстан перетвориться на Білорусь, і Путін методично нав'язуватиме свою програму — відтворення структури, подібної до Радянського Союзу», — сказав Аблязов і додав: «Казахстан зараз перебуває у геополітичній грі… Росія вже увійшла, ввела війська. ОДКБ — це Росія. Це окупація Росією».

Назвавши себе лідером опозиції, він додав: «Щодня протестувальники дзвонять мені і запитують: „Що нам робити? Ми стоїмо тут: що нам робити?“… Захід має відірвати Казахстан від Росії та допомогти, щоб Путін не міг окупувати цю країну. Захід має допомогти громадянському суспільству вибрати своїх лідерів, щоб країна могла вибрати свій шлях, демократичний шлях, як на Заході».

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Мухтар Аблязов — лідер опозиційного руху «Демократичний вибір Казахстану» пішов у відставку з поста міністра у жовтні 1999 року, заявивши, що методи управління режиму Назарбаєва унеможливлюють проведення системних реформ. У тому ж році йому звинуватили у розкраданні коштів, перевищенні посадових повноважень та створенні злочинного угруповання. Його арештовували, випускали під тиском міжнародного загалу. А кілька років тому засудили до довічного ув'язнення (заочно) після того, як один бізнесмен заявив, що на замовлення Аблязова він убив банкіра.

Нагадаємо, що президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, звертаючись до громадян, заявив про діючих у країні «озброєних і підготовлених бандитах». Він дозволив силовикам відкривати вогонь на ураження.

Фото з Вікіпедії

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