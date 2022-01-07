Помер миттєво: в Алмати під час протестів вбили «батька казахського хіп-хопу»

В Казахстані під час протестів загинув оператор та режисер Сакен Бітаєв, якого називають «батьком казахського хіп-хопу». Про це у Facebook повідомив друг загиблого журналіст Даніяр Аділбеков.

Куля влучила у легеню. Бітаєв помер миттєво, не дочекавшись швидкої допомоги.

Аділбеков пише, що у Бітаєва та його друга хотіли забрати автомобіль, в якому вони сиділи та розмовляли. Натовп підійшов ззаду й почав відчиняти двері. Коли машина поїхала, мародери почали стріляти слідом. Одна куля пробила Бітаєву легеню.

«Сакен був би одним з найталановитіших режисерів. Батько казахського хіп-хопу. Немає жодного репера в Казахстані, хто не знає Salamalec sound — його дітище. Режисер від Бога — знімав різні речі для Салема, зокрема і Пацанські історії», — пише Аділбеков.

Він уточнює, що батьки загиблого не можуть його забрати додому, бо не вистачає поліцейських, щоб запротоколювати смерть. Винних також не знайшли.

«Винних також не знайшли й думаю вже навряд чи знайдуть. Спочивай з миром, мій брат! Зараз ти поруч з легендами — 2pac і BIG і старовина Боб Марлей», — підсумував Аділбеков.

Нагадаємо, масові протести в Казахстані спалахнули у перші дні січня 2022 року, коли мешканці міст нафтовидобувного регіону на заході країни виступили проти дворазового збільшення цін на скраплений газ. Згодом протести перекинулися на інші міста.

Влада республіки запровадила режим надзвичайного стану, президент країни Касим-Жомарт Токаєв прийняв відставку уряду та попросив Раду колективної безпеки ОДКБ направити миротворчі сили до Казахстану. Російські миротворці виявилися десантниками, які захоплювали Крим та воювали на Донбасі.

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