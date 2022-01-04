Казахстан охопили масові акції протесту, почалися затримання: що відбувається

У Казахстані розпочалися затримання учасників протестних акцій, які вийшли на вулиці після значного підвищення цін на газ.

Як передає ratel.kz, правоохоронці в Актобі, де другий день тривають мітинги, почали затримувати людей ще задовго до того, як ті підходили до місцевого акімату.

У низці міст Казахстану люди вийшли на протести після підвищення цін до 120 тенге (понад 7,5 гривні) за літр скрапленого газу, який раніше коштував вдвічі дешевше.

На тлі протестів у місцевій великій мережі АЗС заявили, що для фізосіб можливе введення лімітів на відпустку палива — запаси газу обмежені. Без обмежень паливо обіцяють продавати після 10−12 січня за ціною 85−90 тенге за літр.

Як повідомляє «Радіо Аззатик», у містах Жанаозен та Актау Мангістауської області протестуючі не йшли з вулиці й вночі. В Актау на площі встановлювали намети та юрту, до місцевих жителів приєднувалися приїжджі з інших міст Казахстану.

Поряд із економічними, є й політичні вимоги. Так, у соціальних мережах на відео сотні людей на площі в Актау скандують «Шал, кет!» («Старий, йди!»). Це гасло звучить на багатьох протестних акціях, учасники яких вимагають, аби колишній президент Нурсултан Назарбаєв пішов з політики.

Про протести в Казахстані пише й журналіст-міжнародник Іван Яковіна, який стверджує, що там «все серйозно».

Матеріал «У Європі знову злетіли ціни на газ: експерти назвали причини» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото ratel. kz

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