Казахстан охопили масові акції протесту, почалися затримання: що відбувається
У Казахстані розпочалися затримання учасників протестних акцій, які вийшли на вулиці після значного підвищення цін на газ.
Як передає ratel.kz, правоохоронці в Актобі, де другий день тривають мітинги, почали затримувати людей ще задовго до того, як ті підходили до місцевого акімату.
У низці міст Казахстану люди вийшли на протести після підвищення цін до 120 тенге (понад 7,5 гривні) за літр скрапленого газу, який раніше коштував вдвічі дешевше.
На тлі протестів у місцевій великій мережі АЗС заявили, що для фізосіб можливе введення лімітів на відпустку палива — запаси газу обмежені. Без обмежень паливо обіцяють продавати після 10−12 січня за ціною 85−90 тенге за літр.
Як повідомляє «Радіо Аззатик», у містах Жанаозен та Актау Мангістауської області протестуючі не йшли з вулиці й вночі. В Актау на площі встановлювали намети та юрту, до місцевих жителів приєднувалися приїжджі з інших міст Казахстану.
Поряд із економічними, є й політичні вимоги. Так, у соціальних мережах на відео сотні людей на площі в Актау скандують «Шал, кет!» («Старий, йди!»). Це гасло звучить на багатьох протестних акціях, учасники яких вимагають, аби колишній президент Нурсултан Назарбаєв пішов з політики.
Про протести в Казахстані пише й журналіст-міжнародник Іван Яковіна, який стверджує, що там «все серйозно».
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Фото ratel. kz203
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