Жорсткі зіткнення у Казахстані: протестуючі захопили мерію Алмати, в Нур-Султані введено надзвичайний стан

Четвертим регіоном охопленого масовими протестами Казахстану, де запровадили надзвичайний стан, стала столиця Нур-Султан.

У місті ввели комендантську годину з 23:00 до 07:00. Вона діятиме з 16:00 5 січня до 00:00 19 січня, повідомляє «РБК» з посиланням на президентський сайт, який наразі не доступний, як і портали новин Казахстану. Місцевий інтернет-провайдер вимкнув інтернет у всій країні. Також у місті вводяться «передбачені законом обмеження прав і свобод громадян».

Тим часом «База» викладає у мережу відео, зняте на вулицях міст, де протестувальники намагаються захоплювати державні будівлі, а також відбирають зброю у правоохоронців. А у Алмати горить будівля акімату.

Український політтехнолог Тарас Березовець пише, що вже з'явилася інформація про масову втечу чиновників із країни.

Нагадаємо, що на тлі протестів у відставку було надіслано уряду Казахстану.

Фото — скріншот

320

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter