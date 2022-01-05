У Казахстані уряд пішов у відставку на тлі «газових» протестів

Уряд Казахстану пішов у відставку. Відповідний указ підписав президент республіки Касим-Жомарт Токаєв на тлі протестів проти підвищення цін на скраплений газ, що спалахнули на південному заході країни 2 січня і перекинулися на всі великі міста.

Як повідомляє ВВС, протести тривають п'ятий день. Протестувальники палять поліцейські машини, є затримані. Напередодні в Мангістауській та Алматинській областях було запроваджено надзвичайний стан.

У середу, 5 січня, на нараді із соціально-економічних питань Токаєв поклав відповідальність за кризу на уряд, а також національні енергетичні компанії. Він закликав співвітчизників не порушувати суспільний порядок.

«Заклики атакувати приміщення цивільних і військових офіцій є абсолютно незаконними, це злочин, за яким може настати покарання. Влада не впаде, але нам потрібен не конфлікт, а взаємна довіра і діалог», — заявив Токаєв.

Владі доручили запровадити державне регулювання цін на соціально значущі товари, а також на бензин та дизель. Крім того, Токаєв запропонував мораторій на підвищення комунальних тарифів для населення терміном у 180 днів. По всій країні відзначаються збої в Інтернеті. У Алмати не працюють мобільний інтернет та месенджери. Влада Казахстану також заблокувала сайти ЗМІ, які висвітлювали протести.



Тим часом на третій день протестів учасники розширили свої вимоги — аж до остаточного виходу з політики колишнього президента Нурсултана Назарбаєва, який обіймає посаду голови Ради безпеки. Кадрові перестановки торкнулися різних ешелонів влади: від держсекретаря країни до керівництва поліції на місцях. Обов'язки прем'єр-міністра Казахстану тимчасово виконуватиме Аліхан Смаїлов.

Як повідомляє «Радіо Свобода», за офіційними даними, напередодні у сутичках постраждали 137 поліцейських та 53 учасники акцій. У деяких містах правоохоронці відмовилися затримувати мітингувальників, заявляючи, що вони — з народом.

Тим часом портал «Ратель» повідомляє, що за даними комендатури Алмати, минулої доби в місті було спалено 16 поліцейських машин, сім карет швидкої допомоги, дві пожежні машини, п'ять сміттєвозів, два КамАЗи і один бензовоз. Було знищено три тролейбуси та два автобуси, спалено 90 одиниць приватного автотранспорту, знищено два мобільні пости поліції та один фронт-офіс. Постраждало 300 об'єктів малого та середнього бізнесу: розграбовано 120 магазинів, 100 офісів та 80 кафе та їдалень.

Є постраждалі серед цивільного населення — було побито понад 500 осіб, у тому числі 70 жінок та 60 людей похилого віку.

Нагадаємо, що масові протести відбулися і у Чилі, де на вулиці вийшли бджолярі, які вимагають від влади субсидій та підвищення цін на свою продукцію. З собою вони взяли бджіл, від їхніх укусів постраждали поліцейські.

Фото з сайту https://ratel.kz

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