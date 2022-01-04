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Помста комах: бджоли покусали поліцейських, які намагалися розігнати мітинг бджолярів

19:12 4 січня 2022
Мітинг

У столиці Чилі Сантьяго, на вулицях якої раніше помітили дику пуму, бджолярі провели акцію протесту за участю 10 000 бджіл. Семеро поліцейських було госпіталізовано через бджолині укуси після того, як вони намагалися заарештувати протестувальників і прибрати вулики з вулиці, повідомляє видання SBS News.

Четверо бджолярів було затримано після акції протесту перед президентським палацом у Сантьяго.

Слід зазначити, що у Чилі через тривалу посуху постраждало виробництво меду. Бджолам майже нічого їсти і вони гинуть. На демонстрації бджолярі вимагали, щоб держава підвищила ціни на мед або надала субсидії виробникам меду.

Вони попросили про зустріч із президентом країни Себастьяном Піньєрою. Бджолярі встановили близько 60 вуликів, у яких містилося близько 10 000 бджіл, на проспекті перед палацом.

Влада повідомила, що уряд вже кілька місяців надає допомогу 20 громадам, які відчувають гостру нестачу води.

Як писали «ФАКТИ», у березні 2020 року в Чилі було скоєно злочин, який місцеві ЗМІ вже назвали пограбуванням століття. Серед білого дня в аеропорту Сантьяго група озброєних грабіжників викрала 14 мільйонів доларів та мільйон євро готівкою.

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