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Ілон Маск за день розбагатів на 32 мільярди доларів: як йому це вдалося

9:30 4 січня 2022
Ілон Маск за день розбагатів на 32 мільярди доларів: як йому це вдалося

Статок Ілона Маска, визнаного «Людиною року» за версією журналу Time, збільшився на 32 мільярди доларів за один день, 3 січня 2022 року, і тепер становить понад 300 мільярдів. Про це повідомляє Bloomberg .

Справа в тому, що акції компанії Маска Tesla підскочили в ціні на 13,53% до 1199,78 доларів за акцію, і спровокували рекорд з постачання електрокарів.

Наразі Ілон Маск був найбагатшою людиною на планеті, а його розрив із найближчим конкурентом — генеральним директором французької групи компаній LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернаром Арно складає вже 100 мільярдів доларів.

Нагадаємо, минулого року Маск розлучився з матір'ю свого молодшого сина A-XII, але взяв хлопчика з собою на церемонію вручення йому премії.

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