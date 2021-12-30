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Кейт Міддлтон встановила рекорд з переглядів в Instagram, обігнавши всіх членів королівської родини

8:38 30 грудня 2021
Кейт Міддлтон

Кейт Міддлтон, яка у січні відзначить своє 40-річчя, встановила разючий рекорд в Instagram. Відео, опубліковане на офіційній сторінці герцога та герцогині Кембриджських, набрало понад 11,2 мільйона переглядів. Як повідомляє видання Daily Express, цей ролик став не тільки найпопулярнішою з усіх публікацій Кембриджів, а й серед усіх постів членів королівської родини.

На відео Кейт, акомпануючи співаку Тому Уокеру, грає на роялі під час різдвяного концерту, що відбувся у Вестмінстерському абатстві.

Ще понад 1,6 мільйона переглядів це ж відео набрало на сторінці Кейт Міддлтон та принца Вільяма у Twitter.

Раніше «ФАКТИ» писали — «Гарна у всьому, що б не робила»: відео 11-річної Кейт Міддлтон, яка співає у шкільному мюзиклі, викликала фурор серед фанатів.

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