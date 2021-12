Кейт Міддлтон підкорила телеглядачів грою на фортепіано (відео)

Увечері 24 грудня, напередодні Різдва, британський телеканал ITV показав різдвяний концерт Together at Christmas («Разом на Різдво»), що відбувся у Вестмінстерському абатстві. Господинею заходу була герцогиня Кембриджська. Кейт Міддлтон, яка виступила з промовою і допомагала прикрашати ялинку в абатстві, сама взяла участь в одному з номерів. Вона здивувала публіку, акомпануючи на роялі співаку Тому Вокеру, який заспівав композицію For Those Who Cant Be Here («Для тих, хто не може бути тут»).

Виконання дружини принца Вільяма в соцмережах назвали бездоганним та подякували за такий сюрприз. За словами Вокера, Кейт трохи нервувала, але чудово впоралася із завданням.

Кейт навчилася грати на фортепіано ще дитиною. Під час локдауну вона знаходила розраду в музиці: вдома подружжя має фортепіано.

Кейт допомагала прикрашати ялинку в абатстві

