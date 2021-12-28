«Гарна у всьому, що б не робила»: відео 11-річної Кейт Міддлтон, яка співає у шкільному мюзиклі, викликало фурор серед фанатів

Після того, як Кейт Міддлтон вразила телеглядачів грою на роялі під час різдвяного концерту, що відбувся у Вестмінстерському абатстві, по соцмережах поширилося архівне відео, в якому майбутня герцогиня Кембриджська демонструє ще один свій музичний талант. На цих кадрах 11-річна Кейт, яка на той час навчалася у школі Сент-Ендрюс у селі Панборн графства Беркшир, виконує партію Елізи Дулітл — головної героїні шкільної версії популярного мюзиклу «Моя прекрасна леді». У однойменному фільмі її роль грала Одрі Хепберн. Міддлтон співає пісню «Wouldn't it be Loverly».

Як повідомляє видання Daily Express, одним із партнерів юної Кейт, який виконував роль Фредді Ейнсфорд-Хілла, став Ендрю Александр, який зараз є зіркою серіалу «Абатство Даунтон». «Кейт зіграла цю роль з ентузіазмом та твердою переконаністю. Мені завжди подобається думати, що, хоча я ніколи не стану королем, але я був принаймні її першим принцом», — згадував актор про цей їхній спільний досвід.

Шанувальники дружини принца Вільяма були захоплені. «Гарна у всьому, що б не робила», «Чи є щось, чого не вміє наша майбутня королева?», «Вже тоді була красунею» — писали у коментарях.

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