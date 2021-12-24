Південнокорейському двійнику Кім Чен Ина загрожують смертю за неповагу до лідера КНДР

Житель Південної Кореї Кім Мін Йон, відомий також під прізвиськом Дракон Кім, заявив, що йому загрожують смертю, звинувачуючи у неповазі та знущаннях з лідера Північної Кореї Кім Чен Ином. Як повідомляє видання Daily Star, Кім Мін Йон, який володіє зовнішньою схожістю з керівником КНДР, зображує його в гумористичних скетчах на своєму YouTube-каналі KIMJONGUN TV. Останнім часом погрози на його адресу посилились. І він реально відчував побоювання за своє життя. «Прибічники Північної Кореї кажуть мені: «Якщо ти знущаєшся з нашого дорогого лідера, у тебе будуть проблеми, ну дуже великі проблеми!», — розповів Дракон Кім.

Він також додав, що перебував у В'єтнамі у 2019 році, коли там відбулася історична зустріч Кім Чен Ина з президентом США Дональдом Трампом. І в'єтнамська поліція про всяк випадок взяла його під варту на шість днів — щоб не попався на очі комусь із делегації Північної Кореї.

Напередодні тієї зустрічі в'єтнамська влада також депортувала з країни іншого імітатора Кім Чен Ина — Говарда Ікса.

Сам Кім Чен Ин, за чутками, часто використовує двійників заради власної безпеки — щоб уникнути потенційного замаху на своє життя.

Кім Мін Ен

Раніше «ФАКТИ» писали — У Північній Кореї стратили семеро людей за перегляд та продаж південнокорейських музичних відео.

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Фото YouTube

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