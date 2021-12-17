27.09 / 27.29 30.55 / 30.91
Київ: +3
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

У Північній Кореї стратили семеро людей за перегляд та продаж південнокорейських музичних відео

11:42 17 грудня 2021
Кім Чен Ин

Після повідомлень про те, що у Північній Кореї розстріляли контрабандиста, який ввіз до країни копії південнокорейського серіалу «Гра в кальмара», і заслали в трудові табори школярів, що його дивилися, з'явилася ще одна новина, що шокує. Як пише видання The New York Times з посиланням на правозахисні організації, у КНДР розстріляли вже щонайменше сімох людей за перегляд та продаж південнокорейських музичних відеокліпів.

Іноді страти проводилися публічно — як попередження іншим. І на розправах змушували бути присутніми родичів жертв.

Відео в популярному жанрі K-pop керівник КНДР Кім Чен Ин називав «злоякісною пухлиною», що псує «одяг, зачіски, мову та поведінку» молодих людей у Північній Кореї.

Тим часом країна поринула в жалобу у зв'язку з 10-ми роковинами смерті попереднього лідера нації — Кім Чен Іра, батька Кім Чен Ина. Він помер 17 грудня 2011 року. Людям заборонили протягом 11 днів сміятися, розважатися, пити алкоголь та «виявляти будь-які ознаки щастя». Порушники будуть заарештовані як ідеологічні злочинці.

А безпосередньо 17 грудня заборонено навіть купувати продукти.

Раніше «ФАКТИ» писали — У Північній Кореї заборонили носити шкіряні плащі — поліція знімає їх з людей прямо на вулицях.

291

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Кабаєва

Аліна Кабаєва прийшла у прозорій сукні до Івана Урганта й розповіла про найганебнішу помилку у своїй кар'єрі

Меган Маркл та принц Гаррі

Меган Маркл і принц Гаррі «планують розділитися» та піти різними шляхами у 2022 році

Андрій Задворний

Новий поворот: переможця «Холостячки», який покинув Злату Огневич, підозрюють у нетрадиційній орієнтації

торт

Новорічний торт без випічки: простий рецепт смачного десерту

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.