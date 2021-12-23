Таїланд різко обмежив в'їзд іноземних туристів: висунуто жорсткі умови

Влада Таїланду обмежила в'їзд туристів через поширення нового штаму коронавірусу «Омікрон», який виявили вже і в Україні. Рішення набуло чинності 22 грудня, повідомляє avianews.com.

З цієї дати іноземці зможуть потрапити тільки в одну провінцію країни — Пхукет, причому для цього необхідний сертифікат про вакцинацію від COVID-19 або одужання. Також необхідні три ПЛР-тести: один — перед вильотом у країну, другий — по прильоту, третій — на 5−6-й день перебування.

Крім того, перед поїздкою потрібно забронювати на 7 днів готель з особливим рівнем безпеки класу Sha++, оформити страховку з покриттям не менше $ 50 тис. та купити авіаквитки до Таїланду та назад.

Перші 7 днів турист може проживати тільки в одному готелі, який вказав в анкеті, але може вільно пересуватися провінцією. Через тиждень, якщо третій тест підтвердить відсутність COVID-19, мандрівник зможе виїхати до інших провінцій Таїланду.

Раніше на жорсткість обмежень і локдаун зважилися в Німеччині, Нідерландах, Австрії, а у Великій Британії режим надзвичайної ситуації діє поки що тільки в Лондоні. Тим часом у Швейцарії скасували навіть Міжнародний економічний форум у Давосі.

36

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter