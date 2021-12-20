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Світ

Всесвітній форум у Давосі скасували через «Омікрон»

14:21 20 грудня 2021
Вивіска форуму

Всесвітній економічний форум, який щорічно проводиться у швейцарському Давосі, і куди запрошуються провідні керівники бізнесу, політичні лідери, громадські діячі, журналісти для обговорення найгостріших світових проблем, скасували через побоювання щодо безпеки та здоров'я учасників «у світлі невизначеності, що зберігається» щодо спалаху нового штаму коронавірусу «Омікрону».

Як повідомляє CNBS, захід був запланований на період з 17 по 21 січня з метою обговорення «економічних, екологічних, політичних та соціальних проблем, посилених пандемією».

Тепер форум мають намір перенести на початок літа.

Раніше, як писали «ФАКТИ», через коронавірус за кілька годин до початку скасували конкурс «Міс світу».

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