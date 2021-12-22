Тотальний локдаун, «чорний список» та жорсткі правила на Різдво: низка країн вводять обмеження через штам «Омікрон»

Стрімке поширення нового штаму коронавірусу, який отримав назву «Омікрон», змусило владу багатьох країн світу знову запроваджувати жорсткі обмеження, незважаючи на різдвяні та новорічні свята. «Омікрон» став превалюючим штамом у США та Великій Британії. Влада ряду країн Євросоюзу з тривогою відзначає у грудні різке зростання нових випадків зараження коронавірусом, і у більшості випадків йдеться про «Омікрон».

У вівторок, 21 грудня, канцлер Німеччини Олаф Шольц та голови урядів федеральних земель домовилися запровадити з 28 грудня в країні розширені обмеження на соціальні контакти. Тим, хто зробив щеплення проти коронавірусу і перехворіли на ковід, можна буде у приватному порядку зустрічатися групами у складі не більше 10 осіб. Нещепленим подібні зустрічі заборонені зовсім.

Масові заходи, зокрема футбольні матчі чи змагання з інших видів спорту, з 28 грудня будуть проводитись без глядачів. Такі ж обмеження стосуються всіх культурних заходів.

Канцлер Шольц заявив, що «Омікрон» зробив реальною загрозу «п'ятої хвилі пандемії». Впоратися з нею допоможе тільки масова вакцинація, причому йдеться про бустерні щеплення. Глава уряду ФРН вимагає до кінця січня вакцинувати третьою дозою не менше 30 мільйонів людей!

«Ми маємо захистити себе, а також своїх родичів», — наголосив Шольц. Крім того, уряд має намір домогтися вакцинації двома дозами не менше ніж 80% населення.

Ще жорсткіше вчинила влада Нідерландів. На тлі поширення «Омікрону» в країні з 19 грудня до 14 січня діє черговий загальний локдаун. Закрито всі магазини крім тих, які продають товари першої необхідності, ресторани, бари, кіно, музеї, театри, перукарні, спортивні та розважальні установи. Школи відкриються не раніше, ніж 9 січня.

Мешканцям країни рекомендовано приймати вдома одночасно не більше двох гостей. На Різдво та Новий рік вирішено зробити виняток — у свята дозволено приймати до чотирьох гостей.

Діє локдаун і у Австрії. У магазини та ресторани пускають лише повністю вакцинованих. У закритих приміщеннях носіння маски стандарту FFP2 є обов'язковим. Це стосується й австрійських гірськолижних курортів.

Ізраїль закрився для іноземців. Будь-які особи, які прибувають у країну, у тому числі щеплені від коронавірусу громадяни Ізраїлю, зобов'язані дотримуватися триденного карантину. Тих, хто прибуває до країни, тестують прямо в аеропорту. Якщо зроблений на третій день після в'їзду до Ізраїлю ПЛР-тест виявляється негативним, людині дозволяють перервати ізоляцію. Термін перебування на карантині для нещеплених громадян Ізраїлю становить сім днів. Ці правила ставлять під сумнів можливість паломництва у Віфлеєм на Різдво. До речі, ізраїльська влада цим не обмежилася. З 22 грудня громадянам країни заборонено поїздки до цілої низки держав. До «чорного» списку потрапили США, Німеччина, Бельгія, Угорщина, Італія, Канада, Марокко, Португалія, Туреччина та Швейцарія.

У Великій Британії прем'єр-міністр Борис Джонсон не ризикнув вводити загальний локдаун на Різдво, хоча мав такий план. Проте проти жорстких заходів виступили кілька міністрів. У парламенті готувалося голосування щодо відставки Джонсона. «Зважаючи на невизначеність, що зберігається, у цілій низці питань — ступеня тяжкості „Омікрону“, темпів госпіталізації або ефективності вакцин і бустерів, — сьогодні ми не думаємо, що є достатньо свідчень, щоб виправдати якесь посилення заходів перед Різдвом», — заявив британський прем'єр увечері 21 грудня. При цьому він не виключив, що, враховуючи небачену швидкість поширення штаму, після свят посилення обмежень все ж таки буде потрібним. «Уряд продовжить уважно відстежувати дані, що надходять, і, якщо це буде потрібно, після Різдва діятиме без зволікань», — підкреслив Джонсон.

За його словами, британці можуть дотримуватися своїх різдвяних планів, але мають при цьому виявляти обережність. Він вкотре закликав зробити третє щеплення тим, хто ще цього не зробив. Стосовно проявів обережності, Джонсон міг би навести приклад Єлизавети II. Королева вирішила порушити традицію і не збиратиме на Різдво членів своєї сім'ї.

Британія є однією з країн, де «Омікрон» поширюється найшвидше. Протягом останніх кількох днів у королівстві щодня реєструється понад 90 тисяч нових випадків зараження. Влада побоюється перевантаження системи охорони здоров'я. Експерти попереджають, що якщо уряд не вживе жорстких заходів, кількість пацієнтів, яким потрібна госпіталізація, досягне 2 000 на добу! Мер Лондона Саді Хан був змушений запровадити у британській столиці режим надзвичайної ситуації.

У понеділок, 20 грудня, Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалило застосування у ЄС ще однієї вакцини проти коронавірусу. Препарат під назвою Nuvaxovid виготовляє американський концерн Novavax. Вакцина рекомендована людям старше 18 років. Це перша вакцина на білковій основі проти коронавірусу. Її ефективність оцінюється у 90%. Вона дешевша за інші вакцини і може зберігатися при плюсовій температурі. Євросоюз має намір закупити щонайменше 200 мільйонів доз Nuvaxovid у 2022 році.

Нагадаємо, що через «Омікрона» скасували Світовий економічний форум, який щороку проводиться у швейцарському Давосі. Його планували провести з 17 до 21 січня 2022 року.

Фото з Pixabay

448

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter