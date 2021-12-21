Після повідомлень про те, що королева Єлизавета боїться за життя свого онука принца Вільяма та його дітей, чия одночасна загибель могла б викликати конституційну кризу в країні, британці перелякалися, що їхніми королем та королевою можуть стати принц Гаррі та Меган Маркл. У випадку, якщо з Вільямом, який займає зараз друге місце у черзі на престол, а також усіма трьома його дітьми трапиться трагедія (наприклад, вони всі разом розіб'ються при аварії гелікоптера), то права на трон перейдуть до молодшого брата Вільяма — попри на те, що той відмовився від королівських обов'язків та переїхав до США.

«Ось що не дає королеві спати ночами. Вона прокидається у холодному поті з криком: «Королева Меган! Ні!», — одразу написав один із користувачів мережі, реагуючи на новину про побоювання Її Величності. Таку думку, схоже, поділяють багато британців. Занепокоївшись про майбутнє монархії, вони кинулися до інтернету шукати відповіді на свої запитання. Як повідомляє видання Daily Express, пошуковий запит «принц Гаррі — король» 20 грудня різко зріс відразу на 769 відсотків. Це у дев'ять разів перевищило середній показник.

На цей час Гаррі посідає шосте місце в лінії престолонаступництва — після батька, брата та трьох племінників.

«Якщо Вільям помре молодим, тоді Великобританія матиме короля Гаррі та королеву Меган», «Поки з дітьми Вільяма все буде гаразд, трон може перейти від Джорджа до Шарлотти та Луї. Так що, вибач, Маркл, не бути тобі королевою», «День, коли ця нікчемність стане королем, буде днем, коли країна перетвориться на Республіку», «Король Гаррі? Це буде кінцем монархії», — писали користувачі мережі у коментарях.

«Можливо, містеру та місис Маркл із сім'єю було б непогано здійснити екскурсію на гелікоптері над Великим Каньйоном?», — жорстоко пожартував один із коментаторів. «Бермудський трикутник був би кращим» , — відповіли йому.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Меган Маркл та принц Гаррі «планують розділитися» та піти різними шляхами у 2022 році.

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