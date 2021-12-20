Налякана королева Єлизавета побоюється загибелі принца Вільяма та Кейт Міддлтон з дітьми

Королева Британії Єлизавета II звернулася до свого онука принца Вільяма з наполегливим проханням. Як повідомляє видання The Sun, 95-річну Єлизавету непокоїть те, що принц, який раніше працював пілотом рятувального вертольота, досі регулярно користується цим видом повітряного транспорту. І часто бере з собою свою дружину Кейт Міддлтон та трьох їхніх дітей. Так, сім'я робить на гелікоптері перельоти з лондонського Кенсінгтонського палацу до своєї резиденції Анмер-хол у графстві Норфолк. Найчастіше їх обслуговує екіпаж. Але іноді Вільям сам сідає за штурвал.

Її Величність вважає цей спосіб пересування ненадійним. У 2017 році гелікоптер з невісткою королеви Софі, графинею Уессекською (дружиною принца Едварда), ледь не врізався в планер. А дружина принца Чарльза Камілла у 2019 році дивом уникла зіткнення з літаком із парашутистами, який злітав з аеродрому.

Аварії вертольотів за статистикою трапляються відносно часто. Якщо раптом станеться катастрофа, країна може втратити прямих спадкоємців престолу. Королева провела з онуком уже кілька розмов.

«Її Величність сказала близьким друзям і придворним, що хотіла б, щоб Вільям перестав літати сам, особливо в погану погоду, оскільки гелікоптери — не найбезпечніший вид транспорту. Це не дає королеві спати ночами, і вона, зі зрозумілих причин, дуже стурбована… Вона знає, що Вільям — здібний пілот, але не думає, що їм варто ризикувати, продовжуючи літати п'ятьох разом. Вона не хоче уявляти, що може статися. Це викликало б конституційну кризу», — розповіло джерело, близьке до королеви.

Якби з принцом Вільяма та його дітьми сталася б трагедія, права на трон перейшли б до його молодшого брата принца Гаррі, який разом із дружиною Меган Маркл поїхав до США, відмовившись від виконання королівських обов'язків.

«От що не дає королеві спати ночами. Вона прокидається у холодному поті з криком: „Королева Меган! Ні!“», — написав один із користувачів мережі. Інші зазначили, що вимога Її Величності є цілком розумною. Це не означає, що герцогу та герцогині Кембриджським треба заборонити здійснювати поїздки кудись усією сім'єю. Просто їм слід розділитись. «Нехай Кейт брала б із собою принца Джорджа, а Вільям — решту двох», «Вона має рацію. Вільяму та Джорджу не слід літати разом… Заради блага монархії їм потрібно перестрахуватися», — відреагували у коментарях.

Раніше негласні правила забороняли спадкоємцям престолу літати разом. Однак вони були пом'якшені після того, як у Вільяма з'явилися діти. У 2014 році Вільям і Кейт звернулися до королеви з проханням дозволити їм взяти з собою тур по Австралії свого первістка принца Джорджа. І отримали на це її дозвіл.

Раніше «ФАКТИ» писали — «Запобіжний захід»: королева Єлизавета скасувала традиційний передріздвяний сімейний обід.

625

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter