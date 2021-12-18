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Вся у коричневому та з охоронцем: Меган Маркл засікли під час шопінгу в Каліфорнії

9:15 18 грудня 2021
Меган Маркл

Меган Маркл, яка нещодавно випадково розкрила свій справжній вік, засікли під час шопінгу недалеко від їхнього з принцом Гаррі особняка в окрузі Санта-Барбара в американському штаті Каліфорнія. Як повідомляє видання Daily Mail, що опублікувало ексклюзивні знімки, герцогиня Сассекська робила передріздвяні покупки. Вона відвідала кілька магазинів — у тому числі бутік дитячого одягу.

Колишня акторка була з ніг до голови в коричневому — вовняному пальті від Massimo Dutti, чоботях бренду Tamara Mellon, шапочці-біні. На ній також протисонцеві окуляри та синя маска. Мати двох дітей супроводжував охоронець.

«Схоже, їй просто закортіло вийти з дому і трохи відчути себе нормальною. Навіть якщо всього на одну годину», — прокоментував вихід Меган один із тих, хто побачив її на вулиці.

Зазначається, що багато жителів заможного району Монтесіто, де оселилися Гаррі та Меган разом із дворічним Арчі та семимісячною Лілібет, не так часто самі бувають у магазинах, посилаючи туди своїх помічників. І Меган, безперечно, є однією з найстильніших жінок в окрузі. Попри своє багатство місцеві жителі часто дозволяють собі виходити з дому у спортивних штанах та шльопанцях.

Раніше «ФАКТИ» писали — Меган Маркл та принц Гаррі «планують розділитися» та піти різними шляхами у 2022 році .

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